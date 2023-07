Faworytem spotkania jest obrońca tytułu z poprzedniego sezonu. Włoch po emocjonującym pojedynku pokonał w finale Carlosa Alcaraza 2:1. W swoim ostatnim turnieju Musetti odpadł w półfinale, przegrał w turnieju ATP w Bastad z Casperem Ruudem 0:2.

Rywalem po drugiej stronie siatki będzie rewelacyjny w kwalifikacjach Elias Ymer, który bez problemu pokonał Jozefa Kovalika (2:0) oraz Iwana Gachowa (2:0). Szwedzki tenisista odpadł w drugiej rundzie kwalifikacji do zakończonego zwycięstwem Carlosa Alcaraza Wimbledonu. Do tej pory jego najwyższy wynik w tym sezonie to trzecia runda ATP Challenger w Salzburgu.

Tenisiści będą grać ze sobą po raz pierwszy, zwycięzca tego pojedynku w drugiej rundzie zmierzy się z lepszym z meczu Thiago Seyboth Wild - Juan Pablo Verillas.

jbart, Polsat Sport