Jasna deklaracja Nikoli Grbicia! Selekcjoner wyłożył kawę na ławę

Reprezentacja Polski siatkarzy po zdobyciu w niedzielę złotego medalu Ligi Narodów będzie miała niecałe dwa tygodnie wolnego. 5 sierpnia biało-czerwoni spotkają się na zgrupowaniu w Zakopanem, by rozpocząć przygotowania do mistrzostw Europy i turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich.

Liga Narodów była pierwszym oficjalnym turniejem międzynarodowym w tym sezonie. Polacy początkowo nie prezentowali się najlepiej, jednak sztab szkoleniowy bardzo dobrze przygotował ich na finałowe spotkania, dzięki czemu zakończyli rozgrywki zwycięstwem nad USA 3:1 i zdobyciem złotych medali.

"Chcę się teraz spotkać z moją rodziną i spędzić z nimi trochę czasu. To długie lato. Mam nadzieję, że do czasu rozpoczęcia przygotowań Mateusz Bieniek i Bartosz Kurek, którzy mieli problemy zdrowotne, wyleczą się i będą gotowi do dalszej pracy" - powiedział trener polskich siatkarzy Nikola Grbic.

Przed biało-czerwonymi jeszcze dwie główne imprezy w tym roku – mistrzostwa Europy oraz turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Szkoleniowiec po niedzielnym finale Ligi Narodów poinformował, że zespół dostanie niecałe dwa tygodnie wolnego i już 5 sierpnia rozpocznie blisko dwutygodniowe zgrupowanie w Zakopanem.

"5 sierpnia spotkamy się w Zakopanem, gdzie będziemy mieli dziesięciodniowe zgrupowanie przygotowawcze do mistrzostw Europy, chociaż szczerze mówiąc bardziej pod kątem kwalifikacji olimpijskich. Nie chodzi o to, że europejski czempionat nie jest dla nas ważny, ale oczywiście turniej kwalifikacyjny to nasz główny cel w tym sezonie" – przyznał Serb.

Poinformował także, że do mistrzostw Europy zostało już zgłoszonych 26 siatkarzy, jednak w przygotowaniach weźmie udział 18 zawodników lub nawet mniej, ponieważ zespół musi się zgrać, musi być w odpowiednim rytmie i potrzebuje w tym celu większej liczby powtórzeń konkretnych zagrań.

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w dniach 28 sierpnia – 16 września we Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej oraz Izraelu. 30 września rozpoczną się natomiast kwalifikacje olimpijskie, które potrwają do 8 października. Biało-czerwoni zagrają w Chinach.

"Musimy bardzo dobrze zaprezentować się w mistrzostwach Europy, żeby być gotowymi na kwalifikacje. Już w trakcie tego pierwszego turnieju musimy być w dobrej formie, bo później mamy tylko dwa tygodnie przed imprezą w Chinach, nie będzie czasu, żeby zanotować obniżkę dyspozycji i później budować ją od nowa. Musimy utrzymać formę już od mistrzostw Europy" – podkreślił trener.

W ramach przygotowań do dwóch kolejnych turniejów Polacy zagrają także w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Impreza odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia w Krakowie, a poza biało-czerwonymi zagrają w niej także aktualni mistrzowie świata Włosi, mistrzowie olimpijscy z Tokio Francuzi oraz aktualni wicemistrzowie Europy Słoweńcy.

psl, PAP