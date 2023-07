Brytyjczyk Lando Norris, który w niedzielnym wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier na torze Hungaroring był drugi, powiedział, że jego czas nadejdzie jeszcze w tym sezonie. Na razie nie do pokonania wydaje się broniący tytułu Holender Max Verstappen.

23-latek z McLarena w dwóch kolejnych startach przegrał tylko z kroczącym od zwycięstwa do zwycięstwa Verstappenem z ekipy Red Bulla, której kierowcy wygrali 12 wyścigów z rzędu i 21 z 22 ostatnich.

- W tej chwili chłopaki z Red Bulla są zbyt szybcy. Chyba, że popełnią jakieś błędy lub wydarzy się coś nieprzewidzianego. Ale my jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów, jakie poczyniliśmy, aby przejść od miejsca, w którym byliśmy cztery, pięć wyścigów temu, walcząc czasami o wyjście z Q1 (pierwsza faza kwalifikacji - PAP), do walki o pole position i podium. Jestem pewny, że mój czas jeszcze nadejdzie i to w tym sezonie - tłumaczył kierowca McLarena, który startuje w F1 od pięciu sezonów i wciąż czeka na premierowe zwycięstwo.

Verstappen, który wygrał w tym sezonie dziewięć z 11 wyścigów, zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji MŚ kierowców i ma 110 punktów przewagi nad swoim kolegą z zespołu - Meksykaninem Sergio Perezem. Z kolei Red Bull o 229 pkt wyprzedza w klasyfikacji konstruktorów Marcedesa.

Napędzany silnikiem Mercedesa McLaren, drugi po Ferrari zespół z największą liczbą wygranych wyścigów GP, odnotował znaczący postęp w wynikach po tym, jak w pierwszych dwóch wyścigach sezonu nie zdobył żadnych punktów, a do bolidu było sporo uwag. Teraz Norris jest ósmy w klasyfikacji kierowców z dorobkiem 60 pkt, a zespół wśród konstruktorów plasuje się na piątej pozycji.

- Wszystko, czego nauczyliśmy się w tym sezonie, będzie też procentować w następnym, więc zakasujemy rękawy i pracujemy na pełnych obrotach, bo nadchodzą kolejne zmiany - powiedział szef McLaren Racing Zak Brown.

Brytyjski zespół w historii zwyciężył w 183 wyścigach, natomiast od 2012 roku odniósł tylko jedno zwycięstwo – w 2021 roku dokonał tego Australijczyk Daniel Ricciardo na włoskim torze Monza.

jbart, PAP