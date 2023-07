Kolejna decyzja kadrowa siatkarskiego mistrza Polski! "Cel numer jeden to obronić tytuł"

Aleksandra Gryka urodziła się 6 lutego 2000 roku w Piasecznie. W miejscowym klubie KS Asto AZD rozpoczęła swoją przygodę z siatkówką. W 2016 roku wyjechała do Szczyrku, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W tym czasie reprezentowała również młodzieżowe zespoły z Legionowa. W 2018 roku dołączyła do seniorskiej drużyny DPD Legionovii, zaś w sezonie 2020/21 broniła barw uniwersyteckiej ekipy USC Trojans. Po powrocie z USA ponownie dołączyła do IŁ Capital Legionovii Legionowo. W 2022 roku zdecydowała się na przeprowadzkę do Łodzi.

W sezonie 2022/23 w barwach ŁKS Commercecon Łódź rozegrała 24 mecze w Tauron Lidze, zdobywając 252 punkty – 177 w ataku, 64 blokiem i 11 z zagrywki. W ataku zanotowała skuteczność na poziomie 56%.

Gryka ma na koncie medale w siatkówce młodzieżowej (złoto mistrzostw Polski kadetek i trzy mistrzostwa Polski w kategorii juniorek). Z ŁKS Commercecon Łódź wywalczyła pierwszy w seniorskiej karierze złoty medal mistrzostw Polski oraz zagrała w finale Pucharu Polski. Reprezentowała również zespół w Lidze Mistrzyń.

W sezonie 2023/24 ponownie będzie walczyć o najwyższe cele w biało-czerwono-białych barwach. Co zadecydowało, że Ola Gryka ponownie założy koszulkę z przeplatanką?

– Przede wszystkim atmosfera w klubie. Pełen profesjonalizm, otwartość i zaangażowanie wszystkich wokół, ambicja i głód zwycięstwa. Z taką ekipą wyzwania profesjonalnego sportu stają się łatwiejsze do pokonania – podkreśliła siatkarka.

Między sezonami środkowa wyjątkowo miała więcej czasu na odpoczynek. Jak upływa jej ten czas?

– Tegoroczne wakacje były mi bardzo potrzebne. Uporządkowałam wiele spraw i doprowadziłam ciało do pełni zdrowia. Ale od jakiegoś czasu piłka zaczęła dziwnie na mnie patrzeć i korci, żeby ją poodbijać. Improwizacja jest przyjemna, ale rutyna i celowość działań jest równie ważna. Trzeba znaleźć balans – powiedziała.

Przychodząc do ŁKS Commercecon Łódź podkreślała, że każdy sezon musi być związany z postawieniem celów, do których należy dążyć. Nie inaczej będzie w tym roku. Jakie cele stawia sobie zatem Aleksandra Gryka?

– Moim celem jest zagranie jeszcze lepszego sezonu niż ubiegły. Cel numer jeden to obronić mistrza. Cel numer dwa to zdobyć Puchar Polski. Cel numer trzy to znaleźć się w czołówce najlepszych europejskich drużyn podczas Ligi Mistrzyń. Ambitne cele, ale jak już kiedyś wspomniałam, one ciągną za uszy do góry – zaznaczyła środkowa Łódzkich Wiewiór.

RM, Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl