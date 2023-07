Nowe wzmocnienie mistrza Polski! To medalista mistrzostw Europy

– Bardzo się ucieszyłem z propozycji Jastrzębskiego Węgla, bo jest to oferta z gatunku tych "nie do odrzucenia". Chcę się rozwijać w szerokim tego słowa znaczeniu – zarówno jako siatkarz, ale też jako człowiek. Liczę na to, że będzie mi dane czerpać sporo doświadczenia od starszych kolegów – mówi Adrian Markiewicz.

Pochodzący z Buczkowic w powiecie bielskim zawodnik miniony sezon spędził w Tauron 1. Lidze, gdzie wystąpił w 29 spotkaniach, zdobywając 179 punktów. Największą skutecznością wykazał się podczas spotkań z Exact Systems Norwid Częstochowa oraz BAS Białystok. Zdobył w nich 13 punktów.

Swoją siatkarską przygodę zaczynał w juniorskich zespołach BBTS-u Bielsko-Biała, skąd trafił na trzy lata do SMS PZPS Spała. Od 2021 roku jest zawodnikiem Aluron CMC Warty Zawiercie, skąd był wypożyczany do klubów zaplecza PlusLigi – najpierw do Siedlec, a ostatnio do Tomaszowa Mazowieckiego. Młody środkowy dysponuje wyjątkowymi warunkami fizycznymi, mierzy 213 cm!

Markiewicz ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy U-22 rozgrywanych w Tarnowie sięgnął po brązowy medal.

jbart, Polsat Sport