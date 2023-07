Reprezentacja Polski trenuje przed kwalifikacjami olimpijskimi. "Wszyscy wylewają siódme poty"

Koszykarska reprezentacja Polski w 13-osobowym składzie ćwiczy we Wrocławiu na zgrupowaniu, które rozpoczęło przygotowania do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Paryż 2024. – Wszyscy wylewają siódme poty – powiedział PAP jej rzecznik Michał Fałkowski.

Od poniedziałku są już z drużyną trener Igor Milicic oraz Michał Sokołowski i Aleksander Balcerowski. Kapitan zespołu i jego lider Mateusz Ponitka spodziewany jest w czwartek w godzinach porannych.

Nadal nie ma na zgrupowaniu Geoffreya Groselle'a (jego partnerka oczekuje narodzin dziecka) oraz A.J. Slaughtera, który bardzo późno zakończył sezon w Wenezueli.

– Pierwsza część zgrupowania upłynęła bardzo zadowalająco w ocenie sztabu szkoleniowego. Szczególnie młodzi zawodnicy, urodzeni na przełomie wieków, jak Igor Milicic junior, Szymon Wójcik czy Andrzej Pluta, którzy walczą o miejsce w +dwunastce+, która będzie zgłoszona do oficjalnych meczów pod egidą FIBA, pracuje z olbrzymim zaangażowaniem. Po uporaniu się z problemami stomatologicznymi do treningów wrócił Przemysław Żołnierewicz. Jest z drużyną Łukasz Kolenda, ale nie ćwiczy z drużyną, tylko przygotowuje się indywidualnie pod okiem trenera Dominika Narojczyka. Z chwilą gdy do grupy dołączyli Sokołowski i Balcerowski jakość treningów zdecydowanie poszła w górę. Na dzień dzisiejszy wszystko wygląda dobrze. Kadrowicze nie oszczędzają się. W dusznej hali WKK Sport Center, bo pogoda nas nie rozpieszcza, wszyscy wylewają siódme poty – powiedział PAP rzecznik prasowy reprezentacji Michał Fałkowski.

Na środę zaplanowano dzień otwarty dla mediów na zgrupowaniu. W dniach 29 i 30 lipca biało-czerwoni rozegrają w hali WKK Sport Center we Wrocławiu dwa zamknięte dla publiczności mecze towarzyskie z Holandią. Natomiast od 2 do 6 sierpnia wezmą udział w turnieju w Belgradzie, gdzie ich przeciwnikami będą Serbia i Macedonia. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją.

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich odbędzie się w Gliwicach (13-20 sierpnia) i tylko jego zwycięzca otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią.

Reprezentacja pod wodzą Igora Milicica w Eurobaskecie 2022 zajęła czwarte miejsce (po raz pierwszy od 1971 roku awansowała do półfinału). Wygrała także prekwalifikacje do ME 2025 (jest współgospodarzem tej imprezy), co zaowocowało możliwością rywalizacji w tegorocznych kwalifikacjach do IO 2024.

Skład kadry koszykarzy na kwalifikacje do IO Paryż 2024:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (WKS Śląsk Wrocław), Andrzej Pluta (Trefl Sopot), A.J. Slaughter (w ub. sezonie Dreamland Gran Canaria), Mateusz Szlachetka (Dziki Warszawa)

rzucający: Jakub Garbacz (Anwil Włocławek), Michał Michalak (BM Stal Ostrów Wlkp.), Mateusz Ponitka (Partizan Belgrad)

niscy skrzydłowi: Igor Milicic (Charlotte 49ers Sixers, NCAA), Jakub Nizioł (WKS Śląsk Wrocław), Michał Sokołowski (Gevi Napoli), Turcja), Przemysław Żołnierewicz (w ub. sezonie Enea Zastal BC Zielona Góra)

silni skrzydłowi: Szymon Wójcik (Grupa Sierleccy Czarni Słupsk), Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot)

środkowi: Aleksander Balcerowski (Dreamland Gran Canaria, Hiszpania), Geoffrey Groselle (w ub. sezonie Legia Warszawa), Mikołaj Witliński (Trefl Sopot).

RM, PAP