Piękny gest i wielkie serce Jana Błachowicza (WIDEO)

Przed Janem Błachowiczem (29-9-1, 9 KO, 9 SUB) kolejne wielkie wyzwanie w organizacji UFC. Polak jeszcze przed wylotem do USA zdecydował się na piękny gest i odwiedził chore dzieci w Instytucie Matki i Dziecka.

Błachowicz jest już w Stanach Zjednoczonych. W nocy z soboty na niedzielę Polak zawalczy na gali UFC 291 w Salt Lake City. Jego rywalem będzie Alex Pereira, a ewentualne zwycięstwo spowoduje, że kolejna walka będzie mistrzowską.

ZOBACZ TAKŻE: Jak wyglądała ostatnia walka Jana Błachowicza? (WIDEO)

"Cieszyński Książe" aklimatyzuje się w USA. Przed wylotem, do Warszawy przyjechała ekipa filmowa UFC, która tradycyjnie nagrywała "Countdown". Oprócz treningów, operatorzy kamer towarzyszyli Błachowiczowi również w Instytucie Matki i Dziecka.

Tam nasz najlepszy zawodnik bez podziału na kategorie wagowe odwiedził chore dzieci. Wręczał zabawki, grał z pacjentami na konsoli, a także podnosił na duchu.

- Rozmawiam z dziećmi. Pozwala im to chociaż na chwilę zapomnieć o problemach, które mają. Uśmiech na ich twarzach jest najważniejszy. Robię to dla nich. Moja walka to nic. Oni toczą prawdziwą wojnę - powiedział Błachowicz.

Gala UFC 291 z walką Błachowicz - Pereira w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4.00 w Polsacie Sport. Nasze studio od godziny 3.00 również w Polsacie Sport.

IM, Polsat Sport