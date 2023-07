Polacy wygrali finał z USA już przed meczem! Kulisy zaskakują

Karol Kłos nie znalazł się w ostatecznej kadrze na finałowy turniej Ligi Narodów. Środkowy reprezentacji Polski został jednak z drużyną i wspierał ją w trakcie pobytu w Trójmieście.

- Zostajemy tutaj razem do końca turnieju. Trener prosił, żebym został, Bartek Kurek również, a ja sam siebie też o to prosiłem, więc zostaję i będę bardzo mocno dopingował. Nie chciałbym się teraz wypiąć i pojechać do domu, bo nie byłoby to fajne - powiedział Kłos tuż przed startem turnieju finałowego w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Kłos zadbał m. in. o świetną atmosferę w ekipie Nikoli Grbicia. Robił to np. relacjonując na swoich mediach społecznościowych codzienne kulisy z życia kadry. Aktualnie furorę w sieci robi jednak filmik opublikowany na Instagramie w poniedziałkowy wieczór, a więc dzień po triumfie w Lidze Narodów.

Siatkarz pokazuje na nim zabawę, do jakiej zaprosił swoich kolegów w dzień meczu z USA. Pięciu siatkarzy: Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Bartosz Kurek, Marcin Janusz oraz Tomasz Fornal, losowało jedną z dwóch karteczek. Na pierwszej była nazwa naszego kraju, na drugiej USA. Po wylosowaniu czterech kartek był remis 2:2. Decydujący głos miał Tomasz Fornal, który wybrał idealnie. Karteczka z napisem Polska, oznaczała zwycięstwo naszej kadry 3:2 w zabawie Kłosa.

- Chłopaki wygrali to już przed meczem. Tomasz Fornal miał meczówkę - napisał pod filmikiem Kłos. Zabawa okazała się więc prorocza, choć wynik na parkiecie był minimalnie lepszy. Polacy wygrali bowiem w Ergo Arenie 3:1 i sięgnęli po historyczny triumf w Lidze Narodów.

psl, Polsat Sport