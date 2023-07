Syn LeBrona Jamesa trafił do szpitala. Zatrzymanie akcji serca podczas treningu

18-letni Bronny James, syn największej gwiazdy ligi koszykówki NBA LeBrona, trafił do szpitala po zatrzymaniu akcji serca podczas treningu jego drużyny uniwersyteckiej. Lekarze określają jego stan jako stabilny.

Jak poinformował rzecznik rodziny, Bronny James został hospitalizowany po zatrzymaniu akcji serca podczas poniedziałkowego treningu zespołu USC Trojans z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Pierwszej pomocy udzielono mu jeszcze na parkiecie, następnie został przewieziony do szpitala na oddział intensywnej terapii, który już opuścił.

Bronny James miał od tego sezonu reprezentować barwy USC Trojans, a w przyszłym roku był typowany do udziału w drafcie do NBA. Jego słynny ojciec jest do 2025 roku związany kontraktem z Los Angeles Lakers, więc było prawdopodobne, że spotkają się na parkiecie.

LeBron James to czterokrotny mistrz NBA. Na początku lutego pobił osiągnięcie strzeleckie Kareema Abdula-Jabbara - 38 387 pkt. Obecnie rekord "Kinga Jamesa" wynosi 38 652. Żaden inny zawodnik nie przekroczył granicy 37 tys. punktów.

RM, PAP