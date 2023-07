Kosta Runjaic na dłużej pozostanie trenerem Legii Warszawa. Niemiecki szkoleniowiec przedłużył umowę z wicemistrzem Polski do końca czerwca 2026 roku. Stołeczny klub przekazał informację w oficjalnym komunikacie.

- Chciałbym serdecznie podziękować Dariuszowi Mioduskiemu, Marcinowi Herrze i Jackowi Zielińskiemu za zaufanie, jakim mnie obdarzyli przedłużając kontrakt. Jestem szczególnie zadowolony z tego powodu, ponieważ to pokazuje, że zarząd Legii ma taki sam pomysł jak ja na skuteczną pracę. Tylko wtedy, gdy kluczowe osoby blisko współpracują ze sobą przez dłuższy czas i w duchu wzajemnego zaufania, klub może rzeczywiście się rozwijać, zarówno pod względem sportowym, jak i ekonomicznym. Wiele tutaj zaczęliśmy, ale koniec tego procesu jest jeszcze daleko. Największym sukcesem dla mnie jako trenera jest zawsze to, że mogę w znaczącym stopniu rozwijać klub razem ze wszystkimi oddanymi mu osobami. To możliwe jest tylko przez lata. Jesteśmy na dobrej drodze i musimy ją kontynuować. Chcę ją podążać pokazując przykład i determinację - mówi powiedział 52-latek cytowany przez stronę warszawskiego klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Grad goli na inaugurację. Logiki mniej. Za nami pierwsza kolejka najciekawszej ligi świata

Trener Kosta Runjaić podpisał z Legią Warszawa nową umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku ✍️



Więcej ➡️ https://t.co/gxRinXUfRW pic.twitter.com/XM9fEKTn5S — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 25, 2023

Runjaic został trenerem Legii przed sezonem 2022/2023. Wówczas przejmował drużynę po zupełnie nieudanej kampanii 2021/2022, którą legioniści ukończyli na dopiero 10. miejscu w lidze. Niemiec poprowadził ekipę z Warszawy w 42 meczach, z których wygrał 27, dziewięć zremisował i sześć przegrał. Sezon zakończył na drugim miejscu w PKO BP Ekstraklasie. Ponadto sięgnął po zwycięstwo w Fortuna Pucharze Polski, a kilkanaście dni temu zdobył krajowy Superpuchar.

W miniony weekend Legia udanie zainaugurowała nowy sezon ligowy. Przed własną publicznością wicemistrz Polski pokonał ŁKS Łódź 3:0. Obecnie piłkarze ze stolicy przygotowują się do czwartkowego meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, w którym zmierzą się z kazachskim Ordobasy.

mtu, Polsat Sport