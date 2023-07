Zrobiła to jako pierwsza w historii! Do 2014 roku były zakazane

Nouhaila Benzina, wychodząc na boisko w inauguracyjnym meczu Maroka z Niemcami w piłkarskich mistrzostwach świata kobiet przeszła do historii. Została pierwszą zawodniczką, która zagrała z islamskim nakryciem głowy.

Gdyby Maroko zakwalifikowało się do mistrzostw świata kobiet dziesięć lat temu, zawodniczka, która chciałaby nosić hidżab podczas meczu, mogłaby zostać zmuszona do wyboru między wiarą a piłką nożną. Tak było do 2014 roku, kiedy nakrycia głowy zostały oficjalnie zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA).

Benzina jest 25-letnią obrończynią marokańskiej drużyny Atlas Lioness. "Przez wiele lat wykonano dużo pracy i dzięki Bogu przyniosło to pozytywne rezultaty” – powiedział piłkarka dla stacji Al Jazeera.

FIFA długo zabraniała korzystania z nakryć głowy podczas zawodów sportowych. Powoływano się na obawy dotyczące „zdrowia i bezpieczeństwa”, związanymi z możliwym zadławieniem. Innym powodem było epatowanie symbolami religijnymi. Biorąc jednak pod uwagę mnogość tatuaży, pokazywanie znaków krzyża a potem celebrowanie goli przez piłkarzy, stało się to zbyt trudne do wyegzekwowania.

W marcu 2014 roku FIFA zniosła zakaz noszenia nakryć głowy. Ówczesny sekretarz generalny FIFA, Jerome Valcke, powiedział, że hidżaby i turbany są dozwolone na boisku. „Mężczyźni też mogą z nich korzystać. Będzie to podstawowe nakrycie głowy, a kolor powinien być taki sam jak koszulka drużyny” - zaznaczył.

Działaczka na rzecz praw kobiet w sporcie Assmaah Helal podkreśliła, że odkąd zakaz został zniesiony, zauważyła wzrost liczby muzułmańskich dziewcząt i kobiet grających w piłkę nożną.

Maroko jest jedną z ośmiu drużyn debiutujących na mistrzostwach świata kobiet, obok Haiti, Irlandii, Panamy, Filipin, Portugalii, Wietnamu i Zambii.

jbart, PAP