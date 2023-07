Anna Lewandowska podjęła decyzję o przeprowadzce! "Ten telefon namieszał w moich planach"

Trzecia środkowa, która w sezonie 2023/2024 będzie reprezentować #VolleyWrocław, to Anna Lewandowska. 28-letnia siatkarka poprzedni rok spędziła w Bydgoszczy, a na Dolnym Śląsku pojawi się po raz pierwszy w swojej karierze. Obok niej na środku zagrają: Aleksandra Gancarz i Gabriela Ponikowska.

Zobacz także: Hit transferowy w Tauron Lidze! Siatkarka reprezentacji Polski zmienia klub

Anna Lewandowska to wychowanka Budowlanych Toruń, barw których broniła także w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na rok środkowa mierząca 186 cm wzrostu przeniosła się do Warszawy, gdzie z tamtejszą pierwszoligową Wisłą walczyła o awans do Tauron Ligi.

Do siatkarskiej elity Lewandowska powróciła, grając w barwach Grot Budowlanych Łódź (2019–22). Po trzech sezonach gry w Łodzi, trafiła do Bydgoszczy.

W sezonie 2022/23 była podstawową zawodniczką Pałacu, dla którego zdobyła równe 200 punktów – 125 atakiem, 60 blokiem i 15 zagrywką. Środkowa znalazła się na jedenastym miejscu w rankingu blokujących Tauron Ligi, zajmując lokatę tuż za byłą zawodniczką #VolleyWrocław – Dominiką Witowską. W nadchodzących rozgrywkach po raz pierwszy reprezentować będzie barwy dolnośląskiego klubu.

– Szczerze mówiąc, oswajałam się z decyzją wyjazdu za granicę. Chciałam połączyć granie z podróżowaniem, jednak telefon od prezesa Grabowskiego w pozytywnym sensie namieszał w moich planach. Przedstawił on swoją wizję na przyszły sezon oraz moją rolę w drużynie, a argumentem "za" był również dobry, doświadczony trener i piękne miasto Wrocław. Zawsze konsultuję też decyzję o przejściu do innego klubu z moimi siatkarskimi doradczyniami: Asią Mirek oraz Martą Wójcik, którym dziękuję za poradę. Dobrymi wspomnieniami podzieliła się ze mną Marysia Stenzel i to w zasadzie upewniło mnie, że powinnam zmienić klub właśnie na #VolleyWrocław. Siatkówka to moja pasja i sposób na życie, ale przede wszystkim możliwość poznania wspaniałych ludzi dlatego nie mogę się doczekać mojego przyjazdu do Wrocławia, do zobaczenia! – powiedziała Lewandowska.

– Ania Lewandowska należy do zawodniczek wyróżniających się w naszej TAURON Lidze. Uplasowała się wysoko wśród blokujących całego sezonu, wreszcie mogąc pokazać się na boisku w pełnym wymiarze. Trzymam kciuki za jej rozwój i mam nadzieję, że Ania wskoczy na kolejny poziom swojej gry właśnie w #VolleyWrocław – dodał prezes Volleyball Wrocław S.A. Jacek Grabowski.



Transfery w klubach Tauron Ligi:



Nowe siatkarki w klubach Tauron Ligi. Transfery przed sezonem 2023/2024 Zobacz galerię

Klub #VolleyWrocław przedstawił kibicom już niemal wszystkie nowe zawodniczki, które w sezonie 2023/24 będą broniły biało-zielonych barw. Dotychczas ogłoszono: Annę Pawłowską (libero), oraz środkowe: Aleksandrę Gancarz, Gabrielę Ponikowską i Annę Lewandowską. Zawodniczki, które pozostaną w klubie na kolejny rok to: Julia Szczurowska i Julia Stancelewska (atakujące), Joanna Chorąża (libero) oraz Adrianna Szady i Lucie Mühlsteinova (rozgrywające).

RM, Polsat Sport, volleywroclaw.pl