Paweł Wyrobek: W nocy z soboty na niedzielę Jan Błachowicz wejdzie do oktagonu UFC, podczas gali z numerem "291", a jego przeciwnikiem będzie Alex Pereira. Czym Brazylijczyk może zaskoczyć naszego zawodnika?

Anzor Azhiev: Od początku wiadomo, że główną bronią Pereiry jest stójka. W zapasach raczej nas nie zaskoczy, dlatego liczę na to, że Janek nie będzie próbował swoich sił w stójce i zrobi to, co ma zrobić.

"Cieszyński Książę" zapowiadał, że chętnie sprawdziłby się z Brazylijczykiem, jako "striker", ale rozumiem, że raczej próbują panowie mu to wyperswadować?

Dokładnie, chociaż wiadomo, że walkę zaczyna się stojąc. Prawdę mówiąc osobiście wierzę "w stójkę" Janka i gdyby mieli walczyć bez obaleń, to nie uważam, by miało to oznaczać pewną porażkę Polaka. Janek bije mocniej od swojego rywala i jest bardziej odporny na ciosy. Pamiętamy ciężki nokaut, jakiego doświadczył Pereira trzy miesiące temu (przyp. red. w walce z Israelem Adesanyą na UFC 287). Nie da się tak szybko wrócić do pełni sił, nawet jeśli nabierze się masy, tak jak zrobił to Brazylijczyk. Układ nerwowy nie regeneruje się jednak tak szybko, więc myślę, że nie będzie on w stu procentach sprawny. Jeżeli Janek zahaczy go ciosem, to może dojść do nokautu.

Kto może mieć przewagę siły w tym pojedynku?

Jak najbardziej Janek. Pereira wywodzi się z boksu, a Janek ma przeszłość w brazylijskim jiu-jitsu, i to w nim nabiera się więcej siły.

W narożniku "Cieszyńskiego Księcia" będzie obecny Glover Teixeira, który przecież pokonał Polaka. Czy będzie to wartość dodana dla Pereiry?

Na pewno przekaże on swojemu rodakowi wskazówki, jednak pytanie, czy cokolwiek one dadzą. Pereira to w końcu całkowicie inny zawodnik od Teixeiry - pierwszy z nich jest typowym "stójkowiczem", a drugi może i trochę boksuje, ale częściej się ga po zapasy: obala, dociska, trzyma w parterze, kontroluje, działa w jednym tempie niczym maszyna.

Jak może się skończyć ten pojedynek?

Może trwać i pełne trzy rundy, ale osobiście liczę na to, że Janek wcześniej udusi swojego rywala, np. duszeniem zza pleców.

