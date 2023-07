Arsenal - FC Barcelona. Relacja i wynik na żywo

Najlepsze i najbardziej znane europejskie kluby piłkarskie przed rozpoczęciem kolejnego sezonu szlifują formę w Stanach Zjednoczonych. Tak jest w przypadku Arsenalu oraz Barcelony. Do angielsko-hiszpańskiej konfrontacji dojdzie we wczesny czwartkowy poranek czasu polskiego. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Dla fanów futbolu (a ponieważ mecz odbędzie się w USA, więc bardziej "soccera") konfrontacja takich drużyn to nie lada smaczek. Aczkolwiek należy brać pod uwagę, że na tym etapie przygotowań do nowego sezonu trenerzy dają więcej szans zmiennikom, aniżeli swoim największym gwiazdom. Dla "Dumy Katalonii" będzie to dopiero pierwszy mecz od prawie dwóch miesięcy, który jednocześnie zainauguruje tournée po Stanach. Nie wiadomo zatem, czy i w jakim wymiarze czasowych ujrzymy na boisku w Los Angeles m.in. Roberta Lewandowskiego.

Arsenal o wiele wcześniej zaczął przygotowania do sezonu, bo rozegrał w lipcu już cztery spotkania. "Kanonierzy" zremisowali z Watfordem oraz FC Nurnberg 1:1, następnie pokonali MLS All-Stars 5:0 i przegrali z Manchesterem United 0:2.

Aktualni wicemistrzowie Anglii wielokrotnie mierzyli się z obecnymi mistrzami Hiszpanii. Ostatni raz w 2019 roku, również na niwie towarzyskiej - wówczas Barcelona wygrała 2:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Arsenal - FC Barcelona od godz. 4:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport