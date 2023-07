W meczu pierwszej rundy turnieju ATP w Hamburgu Casper Ruud zmierzy się z Sebastianem Baezem. Czy faworyzowany Norweg zwycięży i awansuje do kolejnej fazy zmagań? Relacja i wynik na żywo meczu Ruud - Baez na Polsatsport.pl.

Ruud w rozgrywanej w Niemczech imprezie rozstawiony jest z numerem pierwszym, co z miejsca każe go postrzegać jako jednego z głównych faworytów do triumfu w turnieju. Czwarta obecnie rakieta świata rozpocznie zmagania w Hamburgu od potyczki z utalentowanym Argentyńczykiem Sebastianem Baezem.

ZOBACZ TAKŻE: Polka poza turniejem w Warszawie! Mecz trwał lekko ponad godzinę

Warto dodać, że podczas niedawnych zmagań w szwedzkiej miejscowości Bastad Ruud doszedł aż do finału, gdzie musiał uznać wyższość Andrieja Rublowa.

Sebastian Baez to 22-letni tenisista pochodzący z Buenos Aires. Na ten moment w rankingu ATP plasuje się na 64. lokacie. Czy Argentyńczykowi uda się sprawić w środę niespodziankę?

Relacja i wynik na żywo meczu Ruud - Baez na Polsatsport.pl. Początek około godz. 14.30.