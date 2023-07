Poprzedni sezon nie był udany dla piłkarzy Tottenhamu. Londyńska drużyna zajęła ósme miejsce na koniec rozgrywek Premier League i nie awansowała do europejskich pucharów. Teraz duże problemy ma właściciel klubu.

Większościowym udziałowcem Tottenhamu jest firma ENIC Group, której prezesem jest Joe Lewis. Jak informuje "Daily Mail", sąd w Nowym Jorku postawił mu 19 zarzutów, które dotyczą wynoszenia tajnych informacji z firmy. Lewis przekazywał je swoim przyjaciołom, a także kochankom. Sprawę na łamach angielskich mediów skomentował prokurator Damian Wiliams.

- Oskarżamy, że Joe Lewis przez lata nadużywał swojego dostępu do zasobów korporacji i wielokrotnie dostarczał poufnych informacji swoim romantycznym kochankom, asystentom, prywatnym pilotom, a także przyjaciołom. Ci ludzie następnie korzystali z tych poufnych informacji i wzbogacili się o miliony dolarów na giełdzie dzięki Lewisowi, ponieważ te zakłady były pewne. To jest korupcja korporacyjna. To oszustwo, które jest niezgodne z prawem - powiedział.

Lewis udał się już do Stanów Zjednoczonych, aby złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Oskarżenia odrzucają jego prawnicy, z kolei całej sprawy nie chciał skomentować Tottenham.

- To kwestia prawna niezwiązana z klubem i dlatego nie będziemy się do niej odnosić - napisano w oświadczeniu.

Tottenham nowy sezon Premier League rozpocznie 13 sierpnia. Na inauguracje zagra na wyjeździe z Brentford.

PSZ, Polsat Sport