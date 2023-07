Działacze Trefla Sopot kompletują skład przed nowym sezonem

W poprzednim sezonie zawodnicy Trefla wywalczyli co prawda Puchar Polski, ale po sezonie zasadniczym uplasowali się na ósmej pozycji i w ćwierćfinale play off przegrali 1-3 ze Śląskiem Wrocław.

W Sopocie został trener Zan Tabak oraz dwóch krajowych koszykarzy: Jarosław Zyskowski i Błażej Kulikowski. Z polskich graczy zawodników odeszli skrzydłowy Michał Kolenda (trafił do Legii Warszawa) i Andrzej Pluta, rozstano się również ze wszystkimi obcokrajowcami.

Pozyskano rozgrywającego Jakuba Musiała, centrów Mikołaja Witlińskiego (obaj Grupa Sierleccy Czarni Słupsk) i Szymona Tomczaka (Śląsk Wrocław). Zakontraktowano również trzech zagranicznych graczy – reprezentanta Węgier Benedeka Varadiego (BC Rytas Wilno), reprezentanta Kanady Aarona Besta (London Lions) oraz Amerykanina Austona Barnesa (Szolnoki Olajbanyasz).

- Varadi i Best to zawodnicy obwodowi, natomiast Barnes to skrzydłowy. Skład mamy już niemalże skompletowany. Chcemy pozyskać jeszcze dwóch obcokrajowców. Jesteśmy blisko zakontraktowania podkoszowego, w drugiej kolejności zamierzamy wzmocnić się na pozycji rozgrywającego – wyjaśnił prezes Wierzbicki.

Sopocianie wznowią treningi 14 sierpnia. W planie przygotowań jest co najmniej sześć meczów sparingowych – po dwa z Anwilem Włocławek i Grupa Sierleccy Czarnymi, Suzuki Arką Gdynia oraz beniaminkiem ekstraklasy Dzikami Warszawa.

Trefl oficjalnie zainauguruje również nowy sezon – 20 września w Sosnowcu w konfrontacji o Superpuchar Polski zmierzy się z mistrzem kraju Kingiem Szczecin.

psz, PAP