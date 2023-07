Eliminacje Ligi Konferencji: Fenerbahce - Zimbru. Relacja i wynik na żywo

Powiedzieć, że gospodarze są faworytami tego spotkania, to jak nic powiedzieć. Ekipa z Turcji to uznana w świecie futbolu marka, która ma aspiracje, aby grać regularnie w Lidze Mistrzów. Los jednak sprawił, że piłkarze ze Stambułu muszą walczyć w tym sezonie o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Jeżeli tylko nie zlekceważą swoich najbliższych rywali, nie powinni mieć problemów z promocją do kolejnej rundy.

Zimbru to drużyna z Mołdawii, a o tym, że piłkarze z tego kraju potrafią grać w piłkę przekonali się niedawno zawodnicy reprezentacji Polski. Rywal Fenerbahce w poprzedniej rundzie wyeliminował La Fioritę z San Marino. Nie był to jednak przekonujący triumf, o czym świadczy remis na wyjeździe 1:1 i wygrana u siebie 1:0.

Dla Fenerbahce będzie to pierwszy mecz o stawkę w tym sezonie. Dotychczas w meczach kontrolnych turecki gigant zremisował bezbramkowo z rosyjskim Zenitem, przegrał z Crveną zvezda 1:3 oraz pokonał Neftci Baku 1:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Fenerbahce - Zimbru od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport