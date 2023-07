Kolejne wzmocnienie Developresu. To brązowa medalistka mistrzostw Europy

Przed nowym sezonem Developres systematycznie ogłasza kolejne nowe transfery na najbliższy sezon. Ostatnio włodarze w mediach ogłosili, że nowa zawodniczką "Rysic" będzie Gabriela Makarowska-Kulej. Dzisiaj wśród ogłoszonej już kadry pojawiła się młoda, niespełna 19-letnia Magdalena Kubas.

Poprzedni sezon Kubas spędziła w IŁ Capital Legionovia Legionowo, która w Tauron Lidze zajęła wysokie piąte miejsce. Młoda siatkarka pierwsze siatkarskie kroki stawiała w SMS PZPS Szczyrk, skąd w 2021 roku przeniosła się do Legionovii. Utalentowana libero przed rokiem wraz z koleżankami z reprezentacji Polski do lat 19 zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw Europy. Obecnie siatkarka znalazła się w składzie reprezentacji Polski siatkarek do lat 21.

Wiemy już, że w Rzeszowie na kolejne rozgrywki pozostaną Magdalena Jurczyk, Weronika Centka, Aleksandra Szczygłowska, Anna Obiała, Gabriela Orvosova, Weronika Szlagowska, Katarzyna Wenerska oraz sprowadzona z Tarnowa atakująca Wiktoria Kowalska.

