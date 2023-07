Maik Nawrocki urodził się 7 lutego 2001 roku w Bremie w Niemczech. Jego rodzice są Polakami, więc młody piłkarz od małego posługiwał się dwoma językami. Nawrocki swoją karierę piłkarska rozpoczął w niemieckim zespole młodzieżowym SV Werder Brema. W sezonie 2020/21 związał się z seniorską drużyną Bremy, z której został wypożyczony do Warty Poznań.

Po roku wypożyczenia powrócił do niemieckiego klubu, z którego ponownie został wypożyczony na rok do Legii Warszawa. Po rocznej grze i zakończeniu okresu wypożyczenia drużyna przy Łazienkowskiej wykupiła Nawrockiego za 1,5 mln euro. W Legii spędził rok, zagrał w 60 spotkaniach. Strzelił 5 goli i zaliczył 4 asysty.

Celtic jest bardzo dobrze znanym przez polskich kibiców klubem, w których grało już wcześniej czterech rodzimych piłkarzy. Jako pierwsi zagrali tam obrońca Dariusz Wdowczyk i napastnik Dariusz Dziekanowski. Ten pierwszy, wychowanek warszawskiej Gwardii, występował w biało-zielonych barwach w latach 1989-1994, natomiast drugi w latach 1989-1992.

Wdowczyk zagrał w szkockiej lidze 119 meczów i zdobył w nich 4 gole. Z kolei jego reprezentacyjny i klubowy kolega Dziekanowski w 40 spotkaniach zdobył zaledwie 10 bramek. Dwaj następni Polacy to Artur Boruc i Maciej Żurawski, którzy po zaledwie dwóch latach gry dla "The Bhoys" mieli już na swym koncie dwa tytuły mistrzowskie, Puchar Ligi oraz Puchar Szkocji. Do udanych mogą też zaliczyć występy w elitarnej Lidze Mistrzów.

Transfer Maika Nawrockiego do Celtiku jest więc trzecim transferem polskiego zawodnika z Legii Warszawa do 53-krotnego mistrza Szkocji w historii.

Po dwóch latach spędzonych w Legii Warszawa Maik Nawrocki odchodzi z do Celitku FC. Transfer zostanie zrealizowany po spełnieniu standardowej procedury administracyjnej związanej ze międzynarodową zmianą przynależności klubowej zawodnika.



Maik gorąco dziękujemy za… pic.twitter.com/BGUEC0YPmj — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 26, 2023

Klub podziękował stoperowi za współpracę i życzył powodzenia w dalszej karierze.

jbart, Polsat Sport