Wymiana ciosów w samej końcówce! Bayern i City nie zawiodły w japońskim sparingu

Dla Bayernu Monachium starcie z Manchesterem City było pierwszym poważnym sparingiem podczas tegorocznego okresu przygotowawczego. Jeszcze przed wylotem do Japonii Bawarczycy zagrali co prawda z FC Rottach-Egern, ale był to w zasadzie wyłącznie trening strzelecki. Piłkarze Thomasa Tuchela pokonali ekipę z niemieckiej okręgówki aż 27:0.

Tym razem poprzeczka poszła znacznie w górę - zwłaszcza że Pep Guardiola nie zlekceważył rywala i posłał do boju silny skład z Edersonem, Jackiem Grealishem i Bernardo Silvą na czele. Po stronie Bayernu również na murawie pojawiły się gwiazdy - dość wspomnieć o Joshui Kimmichu, Leroy'u Sane czy Jamalu Musiali.

W 21. minucie wynik otworzył jednak dopiero rozpoczynający swoją karierę James McAtee. Anglik dobił uderzenie Juliana Alvareza i pokonał Yanna Sommera. Rezultat 1:0 dla City utrzymał się do końca pierwszej połowy.

W drugiej połowie tempo spotkania spadło. "Obywatele" mieli zdecydowaną przewagę, ale nie potrafili jej wykorzystać. Nie zmieniła tego nawet obecność Erlinga Haalanda, którego po przerwie do gry desygnował Guardiola. Wydawało się, że Manchester utrzyma skromne prowadzenie do samego końca i nic ciekawego się już nie wydarzy, tymczasem w 81. minucie do remisu doprowadził Mathys Tel. Jak się okazało - to jednak wcale nie był koniec emocji. Wynik na 2:1 dla Anglików ustalił bowiem pięć minut później Aymeric Laporte.

W kolejnym meczu towarzyskim - 29 lipca o 12:00 - Bayern zmierzy się z Kawasaki Frontale. City natomiast dzień później zagra z Atletico Madryt o tej samej godzinie.

Bayern Monachium - Manchester City 1:2 (0:1)

Gol: Mathys Tel 81 - James McAtee 21, Aymeric Laporte 86

JŻ, Polsat Sport