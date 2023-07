Ons Jabeur musiała wycofać się z turnieju. Zastąpi ją... 18-letnia Czeszka

O urazie Ons Jabeur i wycofaniu się z turnieju WTA w Montrealu poinformowali organizatorzy, powołując się na wypowiedź zawodniczki.

- Jest mi bardzo smutno, ponieważ muszę się wycofać z turnieju w Montrealu. Mam nadzieję, że zaprezentuję się kanadyjskiej publiczności w przyszłym roku - powiedziała Tunezyjka, która 15 lipca przegrała swój trzeci wielkoszlemowy finał w karierze.

Jabeur dwukrotnie dotarła do finału Wimbledonu (2022, 2023) a także raz do finału US Open (2022), jednak nie udało jej się wygrać żadnego z tych meczów.

Jej miejsce w Montrealu zajmie 18-letnia Linda Noskova, która przystąpi do rywalizacji w drabince głównej, tak więc nie będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje.

W obecnym sezonie Czeszka dotarła do pierwszego w swojej karierze finału WTA (w Adelajdzie), pokonując m.in. rozstawioną z "trójką" Darię Kasatkinę oraz właśnie Jabeur.

AŁ, Polsat Sport