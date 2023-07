Polscy siatkarze nie zwalniają tempa! Francja rozbita w trzech setach

W swym szóstym spotkaniu w mistrzostwach Europy U17 reprezentacja Polski wygrała z Francją 3:0. To piąte zwycięstwo podopiecznych Artura Łozy na turnieju rozgrywanym w Czarnogórze. W ostatnim meczu fazy grupowej zmierzą się w czwartek z reprezentacją Włoch.

Polacy osiągnęli minimalną przewagę na początku pierwszej partii spotkania z reprezentacją Francji (8:6). W środkowej części seta wręcz dominowali, odskoczyli rywalom (21:13) i pewnie wygrali 25:17. W drugiej odsłonie do głosu doszli Trójkolorowi. Jeszcze w końcówce polscy siatkarze przegrywali 19:21, ale odrobili straty i seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi wygrana przez Polaków 27:25. Trzecia część meczu to dominacja Polaków. W końcówce różnica doszła do dziesięciu oczek (21:11), a ostatecznie Polska wygrała 25:15.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Oskar Trawka (19) oraz Jakub Szczurowski (10); dla pokonanych Clément Fabrowski (12) i Andrej Jokanovic (11). Polacy byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (10–5).

Polacy rozpoczęli turniej w Podgoricy od porażki 1:3 z Hiszpanią. Kolejne mecze przyniosły jednak zwycięstwa nad Holandią 3:0, Finlandią 3:1, Serbią 3:0, Czechami 3:0, a teraz Francją 3:0. Na zakończenie fazy grupowej reprezentacja Polski zagra z Włochami.

Polska – Francja 3:0 (25:17, 27:25, 25:15)

RM, Polsat Sport