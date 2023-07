Świetne wieści! Kolejny polski akcent w Bayernie

Żeńska sekcja piłkarska w Bayernie Monachium pozyskała kolejną zawodniczkę z naszego kraju! Jest nią Natalia Padilla-Bidas, która z niemieckim gigantem podpisała trzyletni kontrakt. Została jednak od razu wypożyczona do FC Koeln, w którym spędzi najbliższy sezon.

Padilla-Bidas to wschodząca gwiazda kobiecego futbolu. Przez ostatnie dwa lata broniła barw szwajcarskiego Servette Genewa, z którym dwukrotnie sięgnęła po wicemistrzostwo kraju. 20-latka z Polski w poprzednim sezonie strzeliła aż 26 goli i została królową strzelców tamtejszych rozgrywek.

Nie może zatem dziwić, że Polka przykuła uwagę takiego klubu jak Bayern, który postanowił pozyskać reprezentantkę naszego kraju, podpisując z nią trzyletni kontrakt.

✍️ #FCBayern verpflichtet Natalia Padilla Bidas 🔴⚪



Die polnische Nationalspielerin hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und wird in der Saison 2023/24 zunächst an den 1. FC Köln ausgeliehen.



ℹ️ https://t.co/8ouQ6EbotK#FCBFrauen #ServusNatalia — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) July 25, 2023

Padilla-Bida podążą w tym samym kierunku, co jej rodaczka - Weronika Zawistowka, która wcześniej także trafiła do Monachium, ale najpierw została wypożyczona do klubu z Kolonii. W tym sezonie ma już występować w szeregach "Die Roten".