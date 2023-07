Uniwersjada zbliża się wielkimi krokami! Reprezentanci Polski mają nadzieje na medale

- Lecę z myślą, żeby zdobyć trzeci medal. Przez ostatnie pół roku walczyłem ze zdrowiem, ale wracam do formy i mam nadzieję, że już w Chinach forma będzie zwyżkowała - powiedział podczas prezentacji ekipy w Warszawie Konrad Bukowiecki, który przed czterema laty w Neapolu był najlepszym kulomiotem.

Polak, dla którego będzie to trzecia uniwersjada, ma w kolekcji także srebrny medal w Tajpej w 2017.

- Jesteśmy bardzo dumni z naszych sportowców-studentów, którzy pokazują, co można osiągnąć mając pasję. Bardzo dziękuję sportowcom, wszystkim trenerom i ludziom, którzy pomagają odnosić sukcesy. I oczywiście dziękuję sponsorom, ale także podatnikom, bo dzięki nim możemy pozwolić sobie na wysłanie mocnej i licznej reprezentacji – mówił prezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak.

Ślubowanie w imieniu reprezentantów złożyła taekwondzistka Patrycja Adamkiewicz.

Życzenia sukcesów złożyła Polakom kierownik wydziału ds. kultury, sportu, sztuki i turystyki Ambasady Chin w Polsce Wei Jiao.

- Biało-czerwoni wezmą udział w badmintonie, gimnastyce sportowej, judo, koszykówce kobiet i mężczyzn, lekkiej atletyce, łucznictwie, siatkówce kobiet i mężczyzn, pływaniu, strzelectwie, szermierce, taekwondo, tenisie stołowym i wioślarstwie - powiedział sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego Dariusz Piekut.

Najliczniej reprezentowaną dyscypliną na Uniwersjadzie w Chinach będzie lekkoatletyka, do której zgłoszono 44 zawodniczki i zawodników. Po dwunastu zawodników i zawodniczek ubiegać się będą zespoły kobiet i mężczyzn w koszykówce oraz siatkówce. Liczną ekipę tworzą również wioślarze w liczbie dwudziestu.

W strzelectwie wystąpi dziewięciu sportowców studentów, w taekwondo ośmiu, a po siedmiu w badmintonie i łucznictwie. Trójka biało-czerwonych weźmie udział w walce o medale w judo. Rodzynkiem w ekipie jest gimnastyk sportowy Sebastian Gawroński.

- Oczywiście, dla mnie to wielki zaszczyt być chorążym reprezentacji. To moja trzecia i prawdopodobnie ostatnia uniwersjada. Z pewnością będzie to niesamowita przygoda i przywiozę z niej wspaniałe wspomnienia. Mam nadzieję, że tak samo będzie i tym razem – mówiła Adamkiewicz.

W ostatniej uniwersjadzie, przed czterema laty w Neapolu, reprezentacja Polski wywalczyła 15 medali - 4 złote, 2 srebrne i 9 brązowych. Do tej pory polscy sportowcy-studenci wywalczyli 357 krążków (98 złotych, 118 srebrnych i 141 brązowych). W inauguracyjnym starcie w Turynie w 1959 roku Polacy wywalczyli 14 medali, 8 złotych, 5 srebrnych i 1 brązowy.

- Polska reprezentacja ma taki repertuar i wachlarz umiejętności, że nie trzeba martwić się o wynik. Klasa zawodników z seniorskiej reprezentacji wszystkich nas motywuje, dlatego nie potrzebujemy jednego lidera. Na uniwersjadzie mamy jeden cel - wygrać i tylko to nas interesuje - powiedział siatkarz Michał Gierżot, debiutujący w tej imprezie.

Chińczycy są organizatorami letniej uniwersjady po raz trzeci po Pekinie (2001) i Shenzhen (2011).

