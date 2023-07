Znamy kolejnego finalistę Drużynowego Pucharu Świata

Żużlowcy Danii wygrali we Wrocławiu drugi półfinał Drużynowego Pucharu Świata i awansowali do sobotniego finału, w którym są już zwycięzcy pierwszego półfinału Brytyjczycy oraz Polacy jako gospodarze. Ostatniego finalistę wyłoni piątkowy turniej barażowy.

Duńczycy zdobyli 42 pkt i o jeden wyprzedzili Australijczyków. Trzecie miejsce zajęli Francuzi - 21 pkt, a czwarte Finowie - 16. Australijczycy, Finowie oraz Szwedzi i Czesi będą rywalizowali w piątkowym barażu o ostatnie miejsce w finale.

Najskuteczniejszym zawodnikiem środowego półfinału był Australijczyk Jaimon Lidsey, który zdobył 16 punktów w sześciu wyścigach.

Drużynowy Puchar Świata w 2001 roku zastąpił mistrzostwa drużynowe. Odbywał się regularnie do 2017 roku, kiedy z kolei ustąpił miejsca Speedway of Nations, zawodów zbliżonych do turnieju par. Ostatnio jednak postanowiono wrócić do DPŚ, który ma się odbywać co trzy lata, w przerwach pomiędzy SoN. Dwie ostatnie edycje DPŚ wygrali Polacy.

AA, PAP