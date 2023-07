W pierwszej rundzie Yannick Hanfmann grał z rozstawionym z numerem 5. Francisco Cerundolo. Awansował do drugiej rundy po kreczu Argentyńczyka przy stanie 1:1 i 4:2 w trzecim secie. Teraz jego przeciwnikiem jest 26-letni chiński tenisista, który bez problemów awansował do drugiej rundy. Zhihen Zhang pokonał 2:0 Jana Choinskiego, który awansował do turnieju po dwóch zwycięstwach w kwalifikacjach.

Lepszy z tego spotkania zagra w trzeciej rundzie ze zwycięzcą meczu Daniel Altmaier - Andriej Rublow.

Relacja i wynik na żywo z meczu Hanfmann - Zhang od godziny 19.00 na Polsatsport.pl.

jbart, Polsat Sport