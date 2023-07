David Silva zakończył karierę! Emocjonalne pożegnanie legendarnego piłkarza

"To czas, by pożegnać się z czymś, czemu byłem oddany przez całe moje życie. To czas, by pożegnać się z moimi kolegami, którzy byli dla mnie jak rodzina" - powiedział zawodnik występujący ostatnio w Realu Sociedad San Sebastian.

W lipcu doznał kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych kolana, która zmusiła go do odpoczynku od gry. W czwartek ogłosił, że nie weźmie udziału w nadchodzącym sezonie i w konsekwencji zawiesi buty na kołku.

"Dziękuję wszystkim kibicom. To dzięki wam czułem się jak w domu. Będzie mi was bardzo brakowało" - zakończył.

Silva był czołową postacią reprezentacją Hiszpanii, z którą zdobył dwa złote medale mistrzostw Europy w 2008 i 2012 oraz mistrzostwo świata w 2010 roku. Swój bilans w narodowych barwach zamknął na 125 spotkaniach i 35 trafieniach (jako czwarty najskuteczniejszy strzelec w historii).

Kariera "magika" nabrała największego rozpędu w Valencii, gdzie w sezonie 2007/08 - w słynnym trio z Juanem Matą i Davidem Villą - zdobyli Puchar Hiszpanii.

Okres świetności przypadł na grę w Manchesterze City, z którym zdobył tytuł mistrzów Anglii w sezonie 2011/12 oraz dołożył trzy kolejne w 2014, 2018 i 2019 roku.

Po odejściu do Realu Sociedad w sezonie 2019/20 sięgnął po Puchar Hiszpanii.

CM, PAP