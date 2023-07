W Belfaście "Portowcy" będą musieli sobie radzić bez dopingu polskich kibiców. UEFA nałożyła na szczeciński klub zakaz udziału fanów w jednym meczu wyjazdowym, po tym jak przed rokiem doszło do zamieszek na trybunach w Kopenhadze. Toteż irlandzki klub anulował nawet bilety kupione przez Polaków na sektory ogólnodostępne. Jednocześnie wydał oświadczenie, że będzie stanowczo egzekwował decyzję UEFA.

Szczecinianie w środę popołudniu przylecieli do Belfastu. Wieczorem (w godzinach meczu) odbyli trening na głównej murawie tamtejszego stadionu.

W pierwszej rundzie LK Irlandczycy okazali się lepsi w dwumeczu z albańską Vllaznią Szkodra wygrywając u siebie 3:1 i przegrywając na wyjeździe 0:1.

- Pogoń sprawdzi nasze umiejętności. Wyglądają na naprawdę dobrą drużynę. Poprzedni sezon skończyli punkt za Lechem i pięć za Legią. Jeśli potrafią rywalizować w takim towarzystwie, to będą trudnymi przeciwnikami – powiedział dla Belfast Telegraph 28-letni bramkarz wicemistrza Irlandii Północnej, Chris Johns.

Johns przyznaje, że po zdobyciu tytułu wicemistrzów Irlandii Północnej, zespół Linfieldu został poważnie przebudowany i odmłodzony.

- Młodzi piłkarze dobrze zostali przyjęci w drużynie i się szybko w niej zaaklimatyzowali – przyznał bramkarz "The Blues", jak określany jest zespół z Belfastu.

Z równym szacunkiem, z jakim o Pogoni mówi Johns, o irlandzkich rywalach wypowiada się jego vis-a-vis Dante Stipica. „Oglądałem oba mecze pierwszej rundy LK. Sądzę, że Linfield to bardzo dobry zespół, który u siebie radził sobie o wiele lepiej. Na wyjeździe skupili się na defensywie. Grali na tyle skutecznie, by obronić przewagę z pierwszego meczu. Jestem szczęśliwy i podekscytowany, że będziemy z nimi grali. Zrobimy wszystko, by zagrać ten mecz fantastycznie i z ogniem w oczach. Chcemy w jak najlepszych nastrojach wracać z Belfastu” – powiedział bramkarz "Portowców".

Przed rokiem w rozgrywkach LK pierwszy raz w historii klubu Pogoń zdołała wygrać mecz oraz awansować do kolejnej rundy rozgrywek. Stało się to w rywalizacji z KR Reykjavik, z którym szczecinianie wygrali u siebie 4:1, by na wyjeździe - zgodnie z niechlubną tradycją – przegrać 0:1.

- Wiem, że do tej pory Pogoń zawsze przegrywała na wyjazdach. Nie oglądamy się jednak na przeszłość. Chcemy zrobić coś historycznego, ale zależy nam przede wszystkim na tym, by pokazać Pogoń w jak najlepszym świetle. Wierzę, że mamy siłę i jakość, by to zrobić – twierdzi chorwacki bramkarz.

Mający prawie 140-letnią tradycję klub ze stolicy Irlandii Północnej, aż 56 razy zdobywał mistrzostwo kraju, co jest ewenementem na skalę światową. W 1891 roku Linfield FC został pierwszym mistrzem Irlandii (wówczas państwo jeszcze nie było podzielone). W minionych rozgrywkach zespół z Belfastu zajął drugie miejsce w rozgrywkach.

Pogoń będzie drugą drużyną z Polski, z którą zmierzy się Linfield FC na europejskiej arenie. W 2020 roku Irlandczycy w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów przegrali z Legią w Warszawie 0:1 (grano wówczas tylko jeden mecz).

Zwycięzca rywalizacji Pogoń – Linfield FC w trzeciej rundzie kwalifikacji LK zmierzy się z lepszym z pary MSK Żylina – KAA Gent.

Relacja i wynik meczu Linfield FC - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

psz, PAP