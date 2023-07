W przypadku Legii sporym kłopotem jest odległość. Szymkent to miasto leżące na południowych krańcach Kazachstanu, przy granicy z Uzbekistanem.

Liga w Kazachstanie gra systemem wiosna - jesień. Po siedemnastu kolejkach drużyna Ordabasy jest liderem z dorobkiem 42 punktów.

Trener stołecznego klubu podczas przedmeczowej konferencji docenił klasę gospodarzy, wskazując m.in. na personalia zespołu.

- Ordabasy są liderem ligi, to bardzo mocna drużyna i kandydat do zdobycia tytułu. Szachboz Umarow oraz kapitan Aschat Tagybergen to zawodnicy, na których na pewno trzeba uważać. Poza tym grają przed własnymi kibicami, co będzie ich dodatkowym atutem - powiedział szkoleniowiec Legii.

Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

AA, PAP