Gruszczyńska i Wachowicz po raz pierwszy awansowały do Elite 16. Gdzie obejrzeć mecze?

Polki znalazły się wśród czterech drużyn kobiecych, które odniosły sukces w środowych eliminacjach na wyspie Notre Dame.

28-letnia Gruszczyńska, mistrzyni świata do lat 21 z 2013 roku, i 31-letnia Wachowicz weszły do kwalifikacji w Montrealu z niskim wynikiem po tym, jak przegrały dwa mecze w zeszłotygodniowym Edmonton Challenge i zajęły 19. miejsce. Europejki wygrały jednak dwa tie-breaki, aby odmienić swój los i po raz pierwszy w 2023 roku zdobyć prawo do rywalizacji w głównym losowaniu imprezy Elite 16 po porażce w eliminacjach w Ostrawie i Gstaad.

ZOBACZ TAKŻE: Asseco Resovia kontynuuje kompletowanie składu. Triumfator Ligi Mistrzów zagra na Podpromiu!



W pierwszej rundzie eliminacji w Montrealu Polki pokonały 2:1 (21:15, 15:21, 15:13) Japonki Mikie Ishii oraz Sayakę Mizoe. Scenariusz meczu w drugiej rundzie był taki sam, jak po wygranej w pierwszym secie, polska dwójka doszła do tie-breaka, w którym pokonała Włoszki Margheritę Bianchin i Claudię Scampoli również w trzech setach (21-15, 17-21). , 15-9).



W głównym losowaniu Gruszczyńska i Wachowicz zagrają w grupie A, w której zmierzą się z Brazylijkami Eduardą „Duda” Lisboą/Aną Patrícią Ramos i Ágathą Bednarczuk/Rebeccą Cavalcanti oraz Tajlandkami Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee/Taravadee Naraphornrapat.

Pozostałe trzy duety, które awansowały z kwalifikacji Montréal Elite 16 w środę, to Zoé Vergé-Dépré/Esmée Böbner ze Szwajcarii, Talita Antunes/Thamela Coradello z Brazylii i Betsi Flint/Julia Scoles z USA.

Czwartek, 27.07:

17:00: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn - Gruszczyńska/Wachowicz, Polsat Sport Extra

21:00: Agatha/Rebecca - Gruszczyńska/Wachowicz, Polsat Sport News

Piątek, 28.07:

17:00: Ana Patrícia/Duda - Gruszczyńska/Wachowicz, Polsat Sport News

Voleyball World