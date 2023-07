Kolejny reprezentant Polski dołączył do PGE GiEK Skry Bełchatów

Mateusz Poręba dołączył do PGE GiEK Skry Bełchatów. Wicemistrz świata z 2022 r. będzie reprezentował barwy bełchatowskiej drużyny w sezonie 2023/2024.

Mateusz Poręba to pochodzący z Tuchowa 23-letni środkowy. Pierwsze kroki w siatkówce stawiał w juniorskiej drużynie TS Sokół Tuchów, następnie związał się z AKS-em Rzeszów, z którym w 2016 r. sięgnął po wicemistrzostwo Polski kadetów, a w 2017 r. stanął na najniższym stopniu podium mistrzostw Polski juniorów. W czasach juniorskich Poręba reprezentował także SMS Spała.

Pierwszym profesjonalnym kontraktem związał się z Indykpolem AZS-em Olsztyn w 2018 roku. To właśnie w klubie z Warmii i Mazur środkowy spędził ostatnie 5 sezonów, opuszczając olsztyński klub jedynie w 2021 r. podczas fazy wypożyczania do rywalizującej we włoskiej Serie A – Vero Volley Monza. Środkowy wspierał włoską drużynę podczas rywalizacji w play-off SuperLega, a zmagania z jego udziałem klub zakończył na czwartym miejscu. Poręba rozegrał 108 meczów w PlusLidze, notując przy tym 686 punktów oraz 152 punktowych bloków. W 2021 roku podczas PreZero Grand Prix PLS środkowy został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju.

Poręba ma na swoim koncie również występy w biało-czerwonych barwach. Razem z reprezentacją Polski juniorów sięgnął w 2016 r. po mistrzostwo Europy Wschodniej EEVZA kadetów. W seniorskiej reprezentacji dowodzonej przez Nikolę Grbicia zadebiutował w 2022 roku. Był członkiem kadry, która w 2022 roku wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów. Doskonale zaprezentował się także w czasie rozgrywanych we Włoszech i w Bułgarii mistrzostw świata 2022, podczas których Biało-Czerwoni sięgnęli po wicemistrzostwo globu.

- Cieszę się, że w nadchodzącym sezonie będę mógł reprezentować PGE GiEK Skrę Bełchatów. To klub z naprawdę dużą historią i wieloma rewelacyjnymi zawodnikami, którzy przez lata reprezentowali jego barwy. Mam nadzieję, że nadchodzący sezon upłynie mi pod znakiem siatkarskiego rozwoju. Do zobaczenia w Bełchatowie – powiedział Poręba.

Aktualnie Poręba wraz z Akademicką Reprezentacją Polski przebywa w chińskim Chengdu, gdzie będzie rywalizował w XXXI edycji Letniej Uniwersjady. W meczach grupowych Polacy zmierzą się z Portugalią, Koreą Południową i Hongkongiem.

CM, skra.pl