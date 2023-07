Mbappe podjął decyzję. Co z transferem do Arabii Saudyjskiej?

Według pojawiających się w piłkarskiej przestrzeni medialnej informacji, Al-Hilal było gotowe dać za Kyliana Mbappe 300 mln euro oraz zagwarantować Francuzowi 200 mln euro rocznej pensji plus premie. Decydując się na transfer do Arabii Saudyjskiej Francuz nie tylko pobiłby rekord transferowy, ale również zapewnił sobie niewyobrażalne wręcz dochody.

ZOBACZ TAKŻE: Kylian Mbappe otrzymał wsparcie w konflikcie z PSG. Nadeszło z nieoczekiwanej strony

Paris Saint-Germain, dla którego jest to ostatnie okienko transferowe, by sprzedać 24-letniego napastnika z zyskiem, byłoby rzecz jasna wniebowzięte, gdyby zdecydował się on na transfer. Problem jednak w tym, że sam zainteresowany nie chce się jeszcze przenosić na Bliski Wschód.

"Pomimo przylotu przedstawicieli Al-Hilal do Paryża, Kylian Mbappe odrzucił możliwość negocjacji z tym klubem. Nie ma nawet zamiaru rozpoczynać rozmów, mimo propozycji stałej pensji na poziomie 200 mln euro plus premie. PSG jest przekonane, że napastnik uzgodnił już warunki umowy z Realem Madryt" - napisał Fabrizio Romano.

O tym, że Mbappe jest wyłącznie zainteresowany grą w Realu Madryt poinformowała też "Marca".

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt podał datę debiutu Kyliana Mbappe. Odbędzie się poza Madrytem?

"Kylian Mbappe odrzucił propozycję przenosin do Al-Hilal. Saudyjczycy próbowali przekonać go w tym tygodniu, jednak sam zainteresowany dał jasno do zrozumienia, że nie zdecyduje się na ten kierunek. Ma w tym momencie tylko jeden cel" - napisano w hiszpańskim dzienniku.

Tamtejsi dziennikarze są pewni, że Francuz uzgodnił już warunki indywidualnej umowy z "Królewskimi". Pytanie tylko, czy do transferu dojdzie jeszcze w tym okienku.

AŁ, Polsat Sport