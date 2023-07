Pierwszy dzień rywalizacji na lekkoatletycznych MP. Bez niespodzianek na 100 m

Kopeć triumfował czasem 10,37. Srebrny medal zdobył Mateusz Siuda - 10,42, a brąz wywalczył Łukasz Żok - 10,50.

"Zostałem w blokach i musiałem gonić rywali w pierwszej części dystansu. To było naprawdę trudne. Dawno takiego biegu nie miałem. Musiałem się trochę spiąć i powalczyć" - powiedział Kopeć po swoim zwycięstwie.

Deszcz i mokra bieżnia utrudniała uzyskanie sprinterom wartościowych rezultatów.

"Jest jeszcze dużo do poprawy, choć pewnie każdy by chciał, żebym biegał w okolicach rekordu życiowego, ale to jest naprawdę trudne. Bieg musi ułożyć się idealnie, żeby zakręcić się w okolicach 10,00" - dodał sprinter.

Swoboda w biegu pod wiatr triumfowała czasem 11,08. Druga była Białorusinka z polskim paszportem Kryscina Cimanouska - 11,26, a trzecie miejsce zajęła Magdalena Stefanowicz - 11,42.

"Bardzo fajny wynik jak na to, jak się dzisiaj czułam. Dobrze się dziś biegało w mocnej stawce. To dobry prognostyk przed mistrzostwami świata" - oceniła Swoboda, która siódmy raz została mistrzynią Polski w biegu na 100 m. Zrównała się w ten sposób z Ireną Szewińską i Darią Korczyńską.

Michał Rozmys jeszcze 100 m przed metą prowadził w biegu na 1500 m, ale ostatecznie o 0,03 sekundy przegrał z Filipem Ostrowskim, który przyspieszył na ostatniej prostej i triumfował wynikiem 3.41,79. Brązowy medal zdobył Maciej Wyderka - 3.42,85.

"Działałem instynktownie. Leciałem wszystkim co mam i liczyłem, że uda mi się to zrobić" - wspomniał uradowany Ostrowski.

Uznawana za faworytkę Sofia Ennaoui zajęła czwarte miejsce w biegu na 1500 m. Wygrała Aleksandra Płocińska - 4.17,98. przed Weroniką Lizakowską - 4.18,21 i Elizą Megger - 4.18,25.

Niemal 37-letni Adrian Świderski po raz kolejny został mistrzem Polski w trójskoku. Zawodnik Śląska Wrocław w najlepszej próbie uzyskał 16,05 m. Na podium stanęli też Dawid Krzemiński - 15,78 i Jan Kulmaczewski - 15,38.

Wśród kobiet trzy czołowe miejsca zajęły Adrianna Laskowska - 13,64, Karolina Młodawska - 13,25 i Agnieszka Bednarek - 13,18.

W biegu na 3000 m z przeszkodami triumfowała Aneta Konieczek - 9.30,62. Trzecie miejsce zajęła jej siostra Alicja - 9.36,60, a druga Kinga Królik poprawiła rekord życiowy na 9.31,84. Najlepszymi mężczyznami w tej konkurencji byli Maciej Megier - 8.44,17, Mikołaj Czeronek - 8.45,77 i Mateusz Kaczmarek - 8.47,09.

Michał Haratyk zdobył już dziewiąty medal MP na stadionie, w tym szósty złoty. W najlepszej próbie pchnął kulą 20,32 i wyraźnie pokonał Szymona Mazura - 20,04 i Konrada Bukowieckiego - 19,96. Wśród kobiet trzy czołowe miejsca zajęły Klaudia Kardasz - 17,83, Zuzanna Maślana - 16,81 i Paulina Guba - 16,59.

Daria Zabawska piąty raz w karierze została mistrzynią Polski w rzucie dyskiem. Zawodniczka AZS UMCS Lublin w najlepszej próbie uzyskała wynik 60,77. Medale zdobyły też Karolina Urban - 54,50 i Weronika Muszyńska - 54,42.

Mistrzostwa Polski w Gorzowie Wielkopolskim potrwają do soboty. W piątek odbędą się m.in. finały biegów na 400 m z udziałem Natalii Kaczmarek oraz konkursy rzutu młotem, w których wystąpią m.in. Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki. W sesji porannej wystartują chodziarze - mężczyźni na 10 000 m, a kobiety na 5000 m.

Wyniki czwartkowych finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski:

kobiety: 100 m 1. Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) 11,08 2. Kryscina Cimanouska (AZS AWF Warszawa) 11,26 3. Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice) 11,42 1500 m 1. Aleksandra Płocińska (Kondycja Piaseczno) 4.17,98 2. Weronika Lizakowska (Remus Kościerzyna) 4.18,21 3. Eliza Megger (LKS Pszczyna) 4.18,25 3000 m z przeszkodami 1. Aneta Konieczek (WMLKS Nadodrze Powodowo) 9.30,62 2. Kinga Królik (UKS Azymut Pabianice) 9.31,84 3. Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań) 9.36,60 trójskok 1. Adrianna Laskowska (OŚ AZS Poznań) 13,64 2. Karolina Młodawska (KKL Kielce) 13,25 3. Agnieszka Bednarek (AZS Łódź) 13,18 kula 1. Klaudia Kardasz (Podlasie Białystok) 17,83 2. Zuzanna Maślana (MLKL Płock) 16,81 3. Paulina Guba (AZS UMCS Lublin) 16,59 dysk 1. Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin) 60,77 2. Karolina Urban (AZS-AWFiS Gdańsk) 54,50 3. Weronika Muszyńska (AZS UMCS Lublin) 54,42 mężczyźni: 100 m 1. Dominik Kopeć (KS Agros Zamość) 10,37 2. Mateusz Siuda (OŚ AZS Poznań) 10,42 3. Łukasz Żok (ALKS AJP Gorzów Wlkp.) 10,50 1500 m 1. Filip Ostrowski (RKS Łódź) 3.41,79 2. Michał Rozmys (AZS UMCS Lublin) 3.41,82 3. Maciej Wyderka (AZS AWF Katowice) 3.42,85 3000 m z przeszkodami 1. Maciej Megier (AZS-AWFiS Gdańsk) 8.44,17 2. Mikołaj Czeronek (WKS Śląsk Wrocław) 8.45,77 3. Mateusz Kaczmarek (BKS Bydgoszcz) 8.47,09 trójskok 1. Adrian Świderski (WKS Śląsk Wrocław) 16,05 2. Dawid Krzemiński (RLTL Optima Radom) 15,78 3. Jan Kulmaczewski (AZS AWF Warszawa) 15,38 kula 1. Michał Haratyk (Sprint Bielsko-Biała) 20,32 2. Szymon Mazur (AZS AWF Warszawa) 20,04 3. Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) 19,96 dysk 1. Oskar Stachnik (AZS UMCS Lublin) 60,09 2. Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki) 60,07 3. Jakub Lewoszewski (KS Agros Zamość) 53,69

CM, PAP