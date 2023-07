Piłkarz Bundesligi chory na raka. Będzie pauzował przez kilka miesięcy

"Rak został wykryty bardzo wcześnie i można go pokonać lekami. Istnieje duża szansa, że Stefan wróci do pełni zdrowia i normalnego życia, w tym do grania w piłkę" – dodał klub z Nadrenii.

Lainer dołączył do Borussii w 2019 roku przechodząc z austriackiego Salzburga za 12,5 miliona euro. We wszystkich rozgrywkach dla niemieckiego klubu rozegrał ponad 120 meczów. W reprezentacji Austrii zadebiutował w marcu 2017 roku w remisowym meczu z Finlandią (1:1). W kadrze rozegrał dotychczas 38 spotkań (w tym dwa przeciwko reprezentacji Polski), w których strzelił 2 gole.

„Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Steviemu najlepsze możliwe leczenie. Życzymy jemu i jego rodzinie dużo siły i optymizmu w walce z tą chorobą” – powiedział Roland Virkus, członek zarządu ds. sportu i kierownik sportowy w Borussii.

Stefan #Lainer wird Borussia mehrere Monate lang fehlen. Im Rahmen einer medizinischer Untersuchungen wurde bei ihm eine Lymphknotenkrebserkrankung diagnostiziert. Zur Behandlung muss sich Stevie einer mehrmonatigen Therapie unterziehen.



Stevie, wir stehen hinter dir 💚 — Borussia (@borussia) July 27, 2023

Borussia Moenchengladbach, która w zeszłym sezonie zajęła 10. miejsce na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Niemczech, rozpocznie nowy sezon ligowy meczem na wyjeździe z Augsburgiem 19 sierpnia.

CM, PAP