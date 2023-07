Pique złamał warunki umowy. Shakira z pretensjami do byłego partnera

Pique i Shakira przestali być parą w ubiegłym roku. Między byłym piłkarzem a wokalistką nieustannie dochodziło do licznych spięć, które opisywane były przez media na całym świecie. Wielokrotny reprezentant Hiszpanii po związku z Kolumbijką stworzył parę z Clarą Chią Marti. Nowa partnerka Pique urodziła się w 1999 roku w Barcelonie. Jest więc aż o 22 lata młodsza od Shakiry.

Kolumbijska piosenkarka ma z mistrzem świata z 2010 roku dwójkę dzieci. Milan przyszedł na świat w 2013 roku, natomiast jego młodszy brat Sasha dwa lata później.

I to właśnie przez niedopatrzenia Pique w opiece nad dziećmi wybuchł kolejny konflikt w relacji byłych partnerów. Jak donosi hiszpańska "Marca" - były piłkarz doprowadził do sytuacji, w której chłopcami opiekowały się nieuprawnione osoby. Z ustaleń gazety wynika, iż w przypadku, gdy jeden z rodziców nie może zająć się dziećmi, ma obowiązek umożliwić to drugiemu. Gdy jest to niemożliwe, wymagana jest zgoda obu rodziców na przekazanie chwilowej opieki komuś z krewnych lub znajomych. Pique miał zignorować te ustalenia, dodatkowo zabierając swoje pociechy do miejsca pracy, co również nie spodobało się Shakirze.

