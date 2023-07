Polska flaga już powiewa w uniwersjadowej wiosce w Chengdu!

31. Letnia Uniwersjada oficjalnie rozpocznie się w piątek przygotowywaną już od wielu miesięcy ceremonią otwarcia, w której udział ma wziąć prezydent Chin Xi Jinping, ale sportowcy już rywalizują na obiektach uniwersjadowych. W czwartek rozpoczęły się drużynowe turnieje łuczników – Polki w składzie Sylwia Zyzańska, Kamila Napłoszek i Klaudia Płaza w 1/8 finału pokonały Stany Zjednoczone 5:4, by w ćwierćfinale ulec Chinkom 4:5. Z kolei polska reprezentacja mężczyzn – Maksymilian Osuch, Piotr Starzycki i Arkadiusz Smoliński – w 1/8 finału ulegi 4:5 Tajwanowi.

Ceremonia przywitania polskiej delegacji w Chengdu była wyjątkowa, bo odbywała się pod dachem. Najczęściej, tak w wioskach olimpijskich, jak i wioskach uniwersjadowych, przygotowywany jest centralny plac, gdzie powiewają flagi uczestników. Tu jednak zrobiono inaczej.

– Ceremonia była naprawdę fantastyczna i bardzo się cieszę z tego, co zobaczyłem. Nasi reprezentanci pokazali się naprawdę ze wspaniałej strony i do tego już nawiązywali kontakty z innymi reprezentacjami, bo przecież razem z nami witano sportowców z Norwegii, Słowenii i Słowacji. A to jest przecież ogromnie ważne, prawie tak ważne, jak wyniki sportowe – mówi prezes Akademickiego Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak. Start biało-czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wspierają m.in. sponsor główny Akademickiego Związku Sportowego PZU S.A., a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

31. Letnia Uniwersjada w Chengdu, która w oficjalnej nazwie ma zachowany rok 2021, potrwa do 8 sierpnia. Do tej pory z letnich uniwersjadach polscy sportowcy-studenci zdobyli 357 medali – 98 złotych, 118 srebrnych i 141 brązowych. Cztery lata temu w Neapolu biało-czerwoni wywalczyli 4 złote, 2 srebrne i 9 brązowych krążków. W Chengdu biało-czerwoni reprezentowani są w badmintonie, gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, łucznictwie, pływaniu, siatkówce, strzelectwie sportowym, szermierce, tenisie stołowym, taekwondo i wioślarstwie.

