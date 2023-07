Polska trenerami bramkarzy stoi. "Chcemy się nieustannie szkolić"

- Fakt, że takie nazwisko do nas przyjechało, świadczy o tym, jak silną markę mają polscy trenerzy bramkarscy - powiedział o obecności Petra Cecha na Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów Bramkarzy były golkiper reprezentacji Polski i Manchesteru United Tomasz Kuszczak.

Mateusz Stefanik: Czego trenerzy mogą spodziewać się po takiej konferencji?

Tomasz Kuszczak: Konferencja jest organizowana po to, aby poszerzać spektrum wiedzy i iść z duchem czasu. To, co jest dzisiaj, jutro staje się nieaktualne, bo ciągle pojawiają się nowe techniki. Chcemy się nieustannie szkolić.

Jednym z gości jest Petr Cech.

To człowiek, który przeżył wiele w swojej karierze, może podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Każdy na pewno wyciągnie coś dla siebie z jego słów. Fakt, że takie nazwisko do nas przyjechało, świadczy o tym, jak silną markę mają polscy trenerzy bramkarscy.

Kogo widziałby pan jako kolejnego bramkarza reprezentacji Polski po Wojciechu Szczęsnym?

To jest pytanie do selekcjonera. Mamy duży potencjał, jest wielu młodych bramkarzy, którzy z pewnością zawitają do kadry. Nabierają doświadczenia za plecami Wojtka, a kiedy przyjdzie odpowiedni moment, będą gotowi.

