Polscy siatkarze przegrali decydujące starcie! Koniec marzeń o medalu

Mecz z niepokonaną do tej pory reprezentacją Italii decydował o awansie Polaków do strefy medalowej. Niestety, spotkanie to nie ułożyło się po myśli biało-czerwonych. Dwa pierwsze sety przegrali zdecydowanie (15:25, 16:25). W trzecim zaprezentowali się znacznie lepiej. W środkowej części prowadzili nawet 13:9, nie zdołali jednak utrzymać tej przewagi. Włosi szybko przejęli inicjatywę (14:16) i choć zacięta walka toczyła się do końca, polscy siatkarze ulegli 22:25.

Najwięcej punktów: Jakub Szczurowski (11), Marcel Kiciński (10) – Polska; Gianluca Cremoni (15), Nicolò Garello (14) – Włochy. Polscy siatkarze byli mniej skuteczni od rywali w ataku (41%–55%), zdecydowanie gorzej punktowali zagrywką (2–9) i blokiem (1–11).

Siatkarze trenera Artura Łozy turniej w Czarnogórze rozpoczęli od porażki 1:3 z Hiszpanią. Kolejne mecze w grupie II przyniosły zwycięstwa nad Holandią 3:0, Finlandią 3:1, Serbią 3:0, Czechami 3:0 oraz Francją 3:0. Porażka 0:3 z Włochami oznacza, że Polacy nie zdołali awansować do półfinału.

Pierwsze miejsce w grupie II zajęły Włochy (mecze 7–0, 19 punktów), drugie Hiszpania (6–1, 19 punktów) i to te dwa zespoły zagrają o medale. Na trzecim uplasowała się Polska (5–2, 15 punktów). Z grupy I awans do czołowej czwórki wywalczyły Bułgaria i Belgia.

Polska – Włochy 0:3 (15:25, 16:25, 22:25)

Polska: Oskar Trawka, Igor Nurkiewicz, Marcel Kiciński, Jakub Szczurowski, Patryk Dudek, Filip Falkowski – Jakub Olejniczak (libero) oraz Wojciech Olejniczak, Maksymilian Łysoń, Maksymilian Durski, Maciej Korona. Trener: Artur Łoza.

Włochy: Simone Bertoncello, Alessandro Benacchio, Gianluca Cremoni, Nicolo Garello, Lorenzo Ciampi, Simone Porro – Andrea Giani (libero) oraz Davide Boschini, Andrea Usanza (libero), Bryan Argilagos. Trener: Monica Cresta.

