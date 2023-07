Wielki powrót byłej liderki rankingu! W tourze WTA nie było jej od trzech lat

Była liderka światowego tenisa zawiesiła zawodową karierę po meczu w wielkoszlemowym turnieju. Kibice spodziewali się, że tenisistka definitywnie zakończyła swoją tenisową karierę. Wozniacki pojawiała się jednak systematycznie jako telewizyjna ekspertka. Dodatkowo poinformowała w swoich mediach społecznościowych o narodzinach dwójki dzieci w 2021 i 2022 roku.

W czerwcu tego roku tenisistka udzieliła wywiadu, w którym ogłosiła, że zamierza wrócić do tenisa, a kibice mogą spodziewać się jej występu podczas tegorocznego US Open. Okazuje się, ze wybór Nowego Jorku nie jest przypadkiem.

- W Nowym Jorku jest po prostu elektryzująca atmosfera, której nie mam nigdy dość, a ponadto grało mi się tam tak dobrze przez wiele lat - powiedziała w czerwcowym wywiadzie dla Vogue Wozniacki.

Do udziału w tegorocznym US Open duńska tenisistka otrzymała zaproszenie w postaci dzikiej karty. Po raz pierwszy w tym sezonie pojawiła się w turnieju legend w niedawno zakończonym Wimbledonie, co jest początkiem jej zapowiadanego powrotu do touru. Następnym krokiem będzie występ w kanadyjskim turnieju w Montrealu, na początku sierpnia. Organizatorzy imprezy poprzedzającej US Open poinformowali o dacie wyczekiwanego przez kibiców meczu.

"Caroline Wozniacki swój pierwszy mecz od 2020 roku rozegra we wtorek, 8 sierpnia, podczas sesji dziennej" - przekazali organizatorzy turnieju.

