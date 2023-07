Znamy mistrza Polski w biegu na 100 metrów

Tuż za podium uplasował się Przemysław Słowikowski (10,52).

ZOBACZ TAKŻE: Uniwersjada 2023 w Chengdu: Kto wystąpi? Skład reprezentacji Polski

Deszcz i mokra bieżnia utrudniała uzyskanie sprinterom wartościowych rezultatów.

"Jest jeszcze dużo do poprawy, choć pewnie każdy by chciał, żebym biegał w okolicach rekordu życiowego, ale to jest naprawdę trudne. Bieg musi ułożyć się idealnie, żeby zakręcić się w okolicach 10,00" - powiedział Kopeć po swoim zwycięstwie.

CM, PAP