II liga: Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz. Relacja i wynik na żywo

W piątkowym meczu 2. kolejki piłkarskiej 2. ligi ekipa Skry Częstochowa zagra na własnym boisku z Sandecją Nowy Sącz. Będzie to starcie spadkowiczów z Fortuna 1 Ligi. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Oba zespoły zanotowały falstart u progu nowego sezonu, przegrywając swoje mecze na wyjazdach. Częstochowianie ulegli Hutnikowi Kraków aż 0:3, natomiast ekipa z Nowego Sącza musiała uznać wyższość Olimpii Grudziądz 1:3.

Skra i Sandecja jeszcze w poprzednim sezonie rywalizowały na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. O ile drużyna z Małopolski w miarę wcześnie musiała pogodzić się ze spadkiem, to zespół spod Jasnej Góry walczył do ostatniej kolejki o uniknięcie degradacji. Fatalna passa porażek była jednak gwoździem do trumny dla Skry.

Drużyna z Loretańskiej od końcówki poprzedniego sezonu może wreszcie grać na własnym boisku, ale wciąż bez udziału publiczności, co może wywoływać niemałą frustrację nie tylko u samych zawodników, ale przede wszystkim kibiców. Ci już bardzo długo nie mogą oglądać w akcji swoich piłkarzy w Częstochowie. Również w piątkowy wieczór zabraknie sympatyków na trybunach, które dopiero mają powstać.

W poprzednim sezonie Skra najpierw zremisowała bezbramkowo z Sandecją, a następnie wygrała na wyjeździe 2:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport