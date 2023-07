Dramat polskiej medalistki olimpijskiej! Nie wystąpi na ważnej imprezie

Maria Andrejczyk nie pojawi się na mistrzostwach Polski organizowanych w Gorzowie Wielkopolskim. Przez to nie weźmie także udziału w mistrzostwach świata.

Na profilu "Athletics News" na Twitterze pojawiła się informacja, która na pewno zasmuciła wielu polskich kibiców. Maria Andrejczyk została wycofana z mistrzostw Polski. To oznacza, że nie wystąpi na bieżni w Gorzowie Wielkopolski, a co za tym idzie, nie będzie w stanie uzyskać minimum potrzebnego do startu w zbliżających się mistrzostwach świata.

"Maria Andrejczyk, aktualna wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, wycofana ze startu w mistrzostwach Polski - oznacza to także, że opuści sierpniowe mistrzostwa świata w Budapeszcie" - można przeczytać.

Maria Andrejczyk, aktualna wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, wycofana ze startu w mistrzostwach Polski - oznacza to także, że opuści sierpniowe mistrzostwa świata w Budapeszcie :( — Athletics News (@Nedops) July 28, 2023

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje na temat złego stanu zdrowia srebrnej medalistki igrzysk olimpijskich w rzucie oszczepem. Warto przypomnieć, że Andrejczyk przedwcześnie zakończyła rywalizację w poprzednim sezonie. Wszystko przez uraz stawu barkowego.

AA, Polsat Sport