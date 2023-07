Joanna Jędrzejczyk: Pamiętam, jak przytulałam taksówkarza, kiedy Jan Błachowicz zdobył pas

- Opowiadałam ekipie UFC, że lecę do was do studia oraz jak o siódmej rano jadąc taksówką, wracając właśnie z telewizji Polsat, kiedy Jan Błachowicz zdobył pas UFC, przytulałam z radości taksówkarza. Wierzę, że takimi samymi emocjami będziemy dzielić się z soboty na niedzielę - mówi Joanna Jędrzejczyk przed walką Jana Błachowicza (29-9-1, 9 KO, 9 Sub) z Alexem Pereirą (7-2, 6 KO) na gali UFC 291.

Już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego czeka nas arcyciekawie zapowiadająca się gala UFC, podczas której do oktagonu wejdzie Błachowicz. Jego rywalem będzie Pereira, a stawką pojedynek o pas mistrzowski kategorii półciężkiej.

Wierną kibicką "Cieszyńskiego Księcia" jest Joanna Jędrzejczyk, która będzie gościem w studiu Polsatu z okazji pojedynku Błachowicza. Polka wróciła wspomnieniami do chwili, kiedy Jan sięgał po pas UFC.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Błachowicz stanął twarzą w twarz z przeciwnikiem! Różnica jest zauważalna (WIDEO)

- Opowiadałam ekipie UFC, że lecę do was do studia oraz jak o siódmej rano jadąc taksówką, wracając właśnie z telewizji Polsat, kiedy Jan Błachowicz zdobył pas UFC, przytulałam z radości taksówkarza. Wierzę, że takimi samymi emocjami będziemy dzielić się z soboty na niedzielę. Może to nie będzie jeszcze walka o tytuł, ale tak naprawdę Jan jest o jeden krok od spełnienia kolejnych marzeń i bycia pretendentem do walki o pas w wadze półciężkiej. Mam nadzieję, że chociaż pół Polski nie będzie spać i będzie oglądać galę - powiedziała.

Jędrzejczyk, która stoczyła wiele spektakularnych pojedynków w UFC, odniosła się również do samego starcia Polaka z Brazylijczykiem.

- W UFC nie ma łatwych walk. To jest bezsprzecznie najlepsza organizacja MMA na świecie. Pereira może nie ma doświadczenia w tej wadze, ale ma ogromne doświadczenie zawodnicze, bo przez wiele lat był zawodnikiem MMA. Myślę, że to będzie walka stójkowa, chociaż mam nadzieję, że Jan ma cichy plan, aby sprowadzić Pereirę do parteru, bo to on może go zdominować w tych zapasach i parterze. Pereira ma bardzo dobre warunki fizyczne. Nie myślę tylko sercem, ale i głową, że to właśnie Jan Błachowicz wyjdzie zwycięsko z tej walki i wygra przez nokaut - przyznała.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa z Joanną Jędrzejczyk w załączonym materiale wideo.

Transmisja TV i stream online gali UFC 291 z walką Błachowicz - Pereira w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Studio przed walką od godziny 3:00 również w Polsacie Sport.

KN, Polsat Sport