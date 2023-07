Sensacja w meczu PSG! Tego chyba nikt się nie spodziewał

Piłkarze klubu z Paryża dobrze weszli w to spotkanie. Już w 17. minucie na listę strzelców wpisał się Hugo Ekitike. Młody napastnik bez problemu wpakował piłkę do bramki przeciwników. Mimo to francuska drużyna nie miała zbyt wiele czasu do świętowania. Jordy Croux już w 22. minucie doprowadził do wyrównania.

Kolejne trafienie kibice zobaczyli dopiero na początku drugiej połowy. Vitinha wyprowadził PSG na prowadzenie, ale przy tym golu na większą uwagę zasługuje asysta, której autorem był Ekitike. Francuz otrzymał piłkę przed polem karnym, po czym piętą dokładnie zagrał do Portugalczyka, który wykorzystał świetnie zagranie.

W 67. minucie do remisu doprowadził Sota Kitano, a kilka chwil później zespół z Kraju Kwitnącej Wiśni przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę. Decydującego gola w tym spotkaniu strzelił piłkarz, który jest świetnie znany kibicom futbolu na całym świecie - Shinji Kagawa. Były zawodnik między innymi Borussii Dortmund i Manchesteru United pokonał Gianluigiego Donnarumę strzałem z dystansu.

PSG - C-Osaka 2:3 (1:1)

Bramki: Hugo Ekitike 17, Vitinha 49 - Jordy Croux 22, Sota Kitano 67, Shinji Kagawa 79

AA, Polsat Sport