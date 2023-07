Afera z udziałem Cristiano Ronaldo! Polała się... woda!

Klub Portugalczyka w ostatnim czasie intensywnie przygotowywał się do nowego sezonu i w sparingach zmierzył się m.in. z Interem Mediolan czy Paris Saint-Germain. Mecz z Al-Shabab był już natomiast rozgrywany w ramach Arab Club Champions Club. Stawką spotkania były punkty, którymi ostatecznie obie ekipy się podzieliły.

Rezultat piątkowego starcia nie przypadł do gustu Ronaldo, który po końcowym gwizdku podirytowany udał się do linii bocznej, gdzie zbliżył się do niego jeden z operatorów. Gwiazdor nie wytrzymał i... oblał kamerzystę wodą z butelki, którą trzymał w ręce.

Após o empate entre Al-Nassr 0x0 Al-Shabab, pela Liga dos Campeões Árabes. Cristiano Ronaldo saiu de campo revoltado, e pediu para que o operador de câmera não o filmasse.



📽️: Reproduçãopic.twitter.com/rQBeEJligV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 28, 2023

Zajście uchwyciła inna z kamer, a nagranie szybko trafiło do sieci, gdzie wywołało burzę. Zachowanie "CR7" zostało skrytykowane przez internautów, którzy wytknęli mu arogancję i brak klasy. "Wstydź się! Zabierz swoją frustrację życiową i zawodową gdzie indziej. Cóż za haniebny czyn!" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Al-Nassr kolejny mecz w Arabskiej Lidze Mistrzów rozegra już 31 lipca. Tym razem ekipa Ronaldo podejmie tunezyjski Monastir.

HS, Polsat Sport