Jeżeli ktoś wątpi w powiedzenie, według którego Fortuna 1 Liga jest "najciekawszą ligą świata", to powinien zobaczyć mecz Motoru Lublin z Zagłębiem Sosnowiec w 1. kolejce sezonu 2023/24. Na Lubelszczyźnie obserwowaliśmy praktycznie wszystko: nagłe zwroty akcji, przepiękne gole, kontrowersyjne decyzje sędziego, czy przechylenie szali zwycięstwa przez jedną ze stron w samej końcówce.

ZOBACZ TAKŻE: "Z piekła do nieba" w Lublinie! Emocje do ostatniej minuty i trzy punkty beniaminka

Podopieczni trenera Krzysztofa Górecko, który na inaugurację zastępował "wykartkowanego" w zeszłych rozgrywkach Marcina Malinowskiego, wyszli co prawda na prowadzenie, jednak w drugiej połowie najpierw rzut karny dla Motoru wykorzystał Piotr Ceglarz, a potem efektownymi nożycami popisał się Mariusz Rybicki i na tablicy wyświetlał się wynik 2:1 dla lublinian.

W 87. minucie fe-no-me-na-lnym strzałem, w samo okienko, popisał się Sebastian Bonecki i wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem. W doliczonym czasie gry sędzia Paweł Malec dopatrzył się zagrania Maksymiliana Rozwandowicza ręką w polu karnym i podyktował rzut karny, którego na gola, choć ledwo, zamienił kapitan Motoru Rafał Król.

Jeżeli chodzi o ten sezon, Zagłębie nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Wystarczy rzucić okiem na piłkarzy, którzy przed tygodniem zasiedli na ławce rezerwowych. Byli tam przecież: brylujący niegdyś w Ekstraklasie Joel Valencia i Juan Camara, człowiek, który pogrążył w zeszłym sezonie Wisłę Kraków - Konrad Wrzesiński - czy też król strzelców sezonu 2021/22 Fortuna 1 Ligi Kamil Biliński.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 liga nie kłamie, tu prawie każdy chce awansować

Z kolei zdegradowana przed sezonem do Fortuna 1 Ligi Wisła zaledwie zremisowała w 1. kolejce z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a strzelony przez Łukasza Sekulskiego w 81. minucie gol był pierwszym celnym strzałem płocczan w tym meczu. Nie zmienia to jednak faktu, że "Nafciarze" są wymieniani w gronie faworytów do rychłego powrotu do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej.

Podopieczni Marka Saganowskiego nie będą na pewno musieli zmieniać standardów odnośnie stadionu, na jakim przyjdzie im grać, ponieważ otwarty 25 lutego w Sosnowcu ArcelorMittal Park cieszy oczy nie tylko kibiców z Zagłębia. Ot, kolejny dowód na rozwój Fortuna 1 Ligi, często zwanej już "Ekstraklasą bis".

Transmisja meczu Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock od godziny 17:20 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Mecz skomentują Piotr Przybysz i Artur Derbin. Reporterem na murawie będzie Adam Łuczka.

Polsat Sport