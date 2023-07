W walce o awans do ćwierćfinału Gruszczyńska i Wachowicz pokonały Brazylijki Carolinę Solberg Salgado i Barbarę Seixas de Freitas 2:1 (21:23, 21:16, 15:13). Dla naszych zawodniczek był to już trzeci mecz z siatkarkami z tego kraju. Wcześniej przegrały z Aną Patricią Ramos i Eduardą "Dudą" Lisboą 1:2 (21:19, 22:24, 12:15) oraz Agathą Bednarczuk i Rebeccą Cavalcanti 0:2 (16:21, 19:21). Pokonały za to reprezentantki Tajlandii Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee i Taravadee Naraphornrapat 2:0 (21:17, 21:17).

Stam i Schoon zakwalifikowały się do najlepszej ósemki zmagań w Montrealu, wygrywając w trzech setach z australijską parą Mariafe Artacho/ Taliqua Clancy (18:21, 21:18, 15:13). Wcześniej odprawiły między innymi reprezentantki Szwajcarii Esmee Bobner i Zoe Verge-Depre, wygrywając 2:0 (21:18, 22:20).

Transmisja ćwierćfinałowego spotkania Polek w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsatsport.pl od 22:30.

RI, Polsat Sport