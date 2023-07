II Liga: Pogoń Siedlce - Stal Stalowa Wola. Relacja i wynik na żywo

Pogoń Siedlce zainaugurowała sezon 2022/23 od remisu 1:1 z rezerwami ŁKS Łódź. Łodzianie rozpoczęli strzelanie w 59. minucie. Wówczas Jakuba Kowynię pokonał Jan Łabędzki. Pogoń nie zamierzała czekać i już po minucie do remisu doprowadził Krystian Miś.

Dla odmiany Stal Stalowa Wola pojechała do Jastrzębia-Zdroju, by zmierzyć się z miejscowym GKS. Żadna z ekip nie zdołała jednak trafić do siatki rywala.

W sezonie 2019/20 obie drużyny mierzyły się na tym samym samym szczeblu rozgrywkowym. W 17. kolejce 2:1 wygrała Stal, podczas gdy w 34. serii gier 3:0 triumfowała Pogoń. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik meczu Pogoń Siedlce - Stal Stalowa Wola na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:00.

MS, Polsat Sport