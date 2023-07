- Sprowadzenie Leo Messiego do Interu Miami, do MLS niespełna rok po tym, jak zdobył mistrzostwo świata, do klubu, który ma trzy lata… to piekielne osiągnięcie - przyznał Beckham w rozmowie z portalem "The Athletic".

Anglik i pozostali współwłaściciele Interu, bracia Jorge i Jose Mas, teraz mają inny cel. Planują założyć w klubie kobiecą drużynę.

- Założenie kobiecego zespołu w naszym klubie byłoby czymś, co zamierzamy na pewno zrobić. Mam córkę, która mnie inspiruje – wyjaśnił 48-latek. Najmłodsza z czworga dzieci Beckhama, niedawno skończyła 12 lat. Harper jest fanką kobiecej piłki nożnej i z pewnością zwiększyło to zainteresowanie nowym tematem przez jej ojca. Beckham często zabiera córkę na mecze piłkarskie. Tak było m.in. podczas zeszłorocznych mistrzostw Europy w Anglii.

Obecnie w amerykańskiej zawodowej National Women's Soccer League gra dwanaście drużyn. Od nowego roku do rozgrywek przystąpią nowe kluby - Bay FC San Francisco i Utah Royals FC.

jbart, PAP